Будни аутсайдеров. Верес минимально уступил ЛНЗ

Украинская Премьер-лига с каждой новой неделей приближается к завершению очередного сезона, поэтому соответственно и обостряется борьба в турнирной таблице. Для тех команд, которые борются за выживание, а это во второй половине сезона у нас чуть ли не каждая за экватором, вопрос времени приобретает еще большее значение. Особенно для тех, кто и так находится в зоне вылета или переходных матчей.

Как, например, ровенский «Верес», которому в рамках двадцать четвертого тура национального первенства нужно было наведаться в гости к черкасскому ЛНЗ, и вместе с тем проверить, можно ли будет зацепить команду Олега Дулуба и потянуть ее в направлении опасной зоны и за счет этого самим улучшить шансы на спасение. Поэтому даже дистанция в семь очков между коллективами не делали подопечных Олега Шандрука аутсайдерами этой встречи.

Понедельник по общему определению является днем безусловно тяжелым, но не настолько, чтобы выходить на футбольное поле и целый тайм просто страдать, а не играть. «Верес» захватил инициативу с самого начала, но все, что смог выжать из этого, это дальний неточный выстрел Кухарука. И это за 45 минут времени. ЛНЗ тем временем пробовал собственные силы в фирменных контратаках, но традиционная активность Пасича также ни к чему не приводила.

Начало второго тайма для нас отсрочил сигнал воздушной тревоги, поэтому пришлось подождать еще фактически половину матча для того, чтобы просто вернуться к просмотру футбола. И как здесь удержать зрительское внимание с таким контекстом? Но старт второго тайма все же стоил того, чтобы его посмотреть – ЛНЗ очень мощно начал.

Впоследствии мы насчитали до шести потенциальных опасных моментов, которые создали «сиреневые» за короткий отрезок времени, и один из этих эпизодов привел к взятию ворот. Пасича не удержали на левом фланге, после чего он прострелил на ближнюю, а Хобленко протолкнул мяч в ворота. Слишком простой гол для обороны «Вереса», которая акцентировано играла «на ноль» с самого начала.

Настроение этого матча было таким, что вот этого единственного мяча было бы вполне достаточно для победы команды, которая бы его забила. ЛНЗ? То ЛНЗ. Соответственно, настала очередь команды Дулуба где-то подсаживаться в обороне и прижиматься к собственным воротам. Закончиться это могло вообще потерей победы, потому что в конце основного времени удар Дахновского с критического расстояния попал в перекладину. Но сколько подобных моментов создал «Верес» за второй тайм? Этот и еще удар от Шастала, который вытащил вратарь Кучеренко. Вот и все.

Следующий матч черкасский ЛНЗ проведет в гостях у «Александрии», а ровенский «Верес» будет играть дома против днепровского «Днепра-1».

Наши оценки:

ЛНЗ (замены): С. Шестаков – 6,0, Эйнел – 6,0, Рыбалка – б/о, Прядун – б/о.

«Верес» (замены): Шарай – 6,0, Гайдучик – 6,0, Дахновский – 6,5, Клёц – 6,5, М. Шестаков – б/о.

Украинская Премьер-лига. 24-й тур.

ЛНЗ – «Верес» – 1:0

Гол: Хобленко, 49

Предупреждения: Кухарук, 38

ЛНЗ: Е. Кучеренко – Стасюк, Салиху, Муравский, Норенков – Яшари, Бар (Рыбалка, 86), Тилль (Эйнел, 70) – Г. Пасич, Хобленко (Прядун, 86), Наумец (С. Шестаков, 62).

«Верес»: Когут – Шевченко (М. Шестаков, 82), Вовченко, Курко, Балан – Кухарук (Клец, 73), А. Кучеренко – Шастал (Дахновский, 73), Яго, Морозко (Шарай, 65) – Мрвалевич (Гайдучик, 65).

Арбитр: Михаил Райда (Закарпатье).

Стадион: «Центральный» (Черкассы).

Удары (в створ): 7 (4) – 5 (0)

Угловые: 4 – 5

Оффсайды: 3 – 1.

ЛНЗ – ВЕРЕС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 18°C