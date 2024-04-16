Олег ДУЛУБ: «Верес – очень недооцененная команда»

Главный тренер черкасского ЛНЗ Олег Дулуб рассказал о победе своей команды в матче 24 тура УПЛ против ровенского «Вереса» (1:0).

«Мы настраивались на трудную игру. Сказал футболистам, что с «Вересом» легко точно не будет. На мой взгляд, «Верес» – очень недооцененная команда, сейчас не на своей позиции в турнирной таблице. Это, пожалуй, одна из самых агрессивных команд лиги.

Поэтому мы очень довольны, что сумели победить сегодня и сделать еще один шаг вперед.

По дисквалифицированному сегодня Виталия Бойко – любого игрока непросто заменить. А Виталий – капитан команды. Это душа команды.

Мы новички УПЛ. И сейчас для нас самое важное – просто набирать очки. Как только мы выполним задачу на сезон – думаю, это давление психологическое исчезнет и футболисты заиграют более раскованно, – сказал Дулуб.