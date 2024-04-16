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ЛНЗ Черкассы
15.04.2024 15:30 – FT 1 : 0
Верес
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Украина. Премьер лига
16 апреля 2024, 03:20 | Обновлено 16 апреля 2024, 03:45
34
0

Олег ДУЛУБ: «Верес – очень недооцененная команда»

Главный тренер черкасского ЛНЗ рассказал о победе над ровенским клубом

16 апреля 2024, 03:20 | Обновлено 16 апреля 2024, 03:45
34
0
Олег ДУЛУБ: «Верес – очень недооцененная команда»
НК Верес. Олег Дулуб

Главный тренер черкасского ЛНЗ Олег Дулуб рассказал о победе своей команды в матче 24 тура УПЛ против ровенского «Вереса» (1:0).

«Мы настраивались на трудную игру. Сказал футболистам, что с «Вересом» легко точно не будет. На мой взгляд, «Верес» – очень недооцененная команда, сейчас не на своей позиции в турнирной таблице. Это, пожалуй, одна из самых агрессивных команд лиги.

Поэтому мы очень довольны, что сумели победить сегодня и сделать еще один шаг вперед.

По дисквалифицированному сегодня Виталия Бойко – любого игрока непросто заменить. А Виталий – капитан команды. Это душа команды.

Мы новички УПЛ. И сейчас для нас самое важное – просто набирать очки. Как только мы выполним задачу на сезон – думаю, это давление психологическое исчезнет и футболисты заиграют более раскованно, – сказал Дулуб.

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно пресс-конференция Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Верес Олег Дулуб
Источник ФК Верес
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