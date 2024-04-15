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Чемпионат Украины
ЛНЗ Черкассы
15.04.2024 15:30 - : -
Верес
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Украина. Премьер лига
15 апреля 2024, 01:01 |
54
0

ЛНЗ – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Кто-то сможет забить первый гол в истории отношений этой пары?

15 апреля 2024, 01:01 |
54
0
ЛНЗ – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ЛНЗ Черкассы

В понедельник, 15 апреля, в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена» состоится матч двадцать четвертого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют черкасский ЛНЗ и ровенский «Верес». Стартовый свисток рефери Михаила Райды с Закарпатья прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

ЛНЗ


Базовым заданием для каждого новичка УПЛ является сохранение прописки в дебютном сезоне в «элите». В этом году к нам присоединились три коллектива, которые по уровню бюджета и амбициям легко было разделить на три класса, а ход сезона показал, что так оно в итоге и вышло. «Полесье» борется на верху турнирной таблицы, ЛНЗ пытается удержаться в середине, а «Оболонь» барахтается в зоне аутсайдеров. И при этом все трое играют в достаточно неплохой футбол.

Вот только у «сиреневых» эта история с удачными выступлениями началась далеко не сразу и даже не с момента прихода Олега Дулуба в клуб. Это в последствии беларуский специалист помог команде выйти на иной уровень и обрести узнаваемый тактический почерк, но, когда речь идет о противостоянии против команд высокого ранга, ЛНЗ все еще может себя чувствовать неуверенно.

Календарь сыграл злую шутку с представителями Черкасс против зимней паузы – не хватает только «Шахтера» в компанию соперников, с которыми встречалась команда Дулуба. Впрочем, и против «горняков» предстоит им сыграть уже через две недели. А тем временем результаты не выдающиеся, но и никакой катастрофы не наблюдается. Да, в последний раз ЛНЗ побеждал еще в гостях у «Полесья» в первый день марта (1:0), но затем были ничейные исходы игр против «Днепра-1» и «Динамо» (дважды по 1:1), что уже можно считать небольшим достижением. В итоге, вроде и серия из пяти матчей без заметных успехов, но и шесть очков удалось собрать – не каждая команда из такой полосы выйдет с подобным результатом.

Верес


Тем временем ровенский «Верес» все еще разгребает последствия неудач на старте сезона, когда команду возглавлял Сергей Лавриненко. И вроде тогда всех устраивала атмосфера и постановка задач для коллектива, но нет результатов – нет смысла дальше продолжать сотрудничество. Руководство «красно-черных» вытерпело до начала зимней паузы, а затем провело рокировку и команду возглавил Олег Шандрук.

Но когда сезон возобновился, у народного клуба был такой календарь, что и очки было добыть сложно, и продемонстрировать промежуточные результаты зимней подготовки под руководством нового главного тренера было проблематично. Но затем ничья против «Динамо» (1:1) и победа над «Черноморцем» (1:0) в добавок к далеко не самой плохой игре против «Кривбасса» (0:2) показали, что «Верес» начинает набирать обороты.

Одна из ключевых битв для команды Шандрука уже выиграна – она разгромила «Оболонь» (3:0) и обогнала «пивоваров» в турнирной таблице. Таким образом до выхода из зоны переходных матчей остается пять очков, и тут такой контекст, что, если ровенчане намерены спасаться уже по ходу основной части кампании, то ЛНЗ для них – прямой конкурент. Один из, если быть точнее, так как «сиреневые» находятся в очень плотной группе из четырех команд. Впрочем, «Верес» также поджимают сразу три преследователя, поэтому расслабиться в конце сезона не удастся.

История встреч


Футбольные пути ЛНЗ и «Верес» ранее пересекались один раз в рамках Премьер-лиги. Тот матч первого круга в Ровно в конце сентября завершился без голов (0:0).

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 29-летний Михаил Райда с Закарпатья, который на своем счету имеет уже 2 матча в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Станислав Марулин и Сергей Старча, а резервным арбитром отработает Назарий Дёрдь. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Александром Шандором и Денисом Романовым. У Райды есть опыт проведения матчей с участием ЛНЗ – 1 поражение, тогда как с «Вересом» он также пересекался один раз – 1 победа.

Ориентировочные составы


ЛНЗ: Е. Кучеренко – Ковалев, Салиху, Муравский – Норенков, Рыбалка, Тилль, Стасюк – Яшари, Молло, Наумец.

«Верес»: Паст – Шевченко, Вовченко, А. Кучеренко, Балан – Яго, Курко, Кухарук – Шастал, Гайдучик, Дахновский.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что команды вновь испытают проблемы с забитыми мячами. Нашей ставкой будет позиция – ТМ 2.5.

15 апреля, понедельник

ЛНЗ – «Верес»
Черкассы. «Черкассы-Арена». 15:30
Прямая ТВ-трансляция – УПЛ ТВ
ЛНЗ – ВЕРЕС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Михаил Райда (Закарпатье)
Прогноз Sport.ua – 1:1
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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