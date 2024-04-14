ЛНЗ Черкассы

В понедельник, 15-го апреля, состоится поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся черкасский ЛНЗ и ровенский «Верес». Матч пройдет в Черкассах, на поле стадиона «Центральный», начало в 15:30.

На первый день новой недели у нас, в том числе, вынесен матч между двумя командами в неоднозначном состоянии. Футболисты Олега Дулуба как шокировали «Полесье», так с тех пор больше и не побеждали, тогда как команда Олега Шандрука долгое время не могла подстроится под нового наставника, но сейчас дела у нее пошли на поправку. «Верес» уже выиграл две ключевые битвы против «Черноморца» и «Оболони» с общим счетом 4:0, и если обыграет еще один коллектив из числа конкурентов в битве за выживание, то может и зацепиться за выход из зоны переходных матчей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.