15.04.2024 15:30 – FT 1 : 0
Украина. Премьер лига15 апреля 2024, 19:18 |
84
0
ЛНЗ – Верес – 1:0. Победа для Дулуба. Видео гола и обзор матча
Вашему вниманию обзор матча 24-го тура УПЛ
15 апреля 2024, 19:18 |
84
0
Сегодня, 15 апреля черкасский «ЛНЗ» в матче 24-го тура УПЛ дома минимально обыграл «Верес».
Украинская Премьер-лига. 24-й тур.
ЛНЗ – «Верес» – 1:0
Гол: Хобленко, 49
Предупреждения: Кухарук, 38
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
48’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Хобленко (ЛНЗ Черкассы).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 апреля 2024, 14:19 8
У украинского защитника договор еще на 2 года
Футбол | 14 апреля 2024, 21:44 24
У Михаила – Audi SQ8
Футбол | 14.04.2024, 21:13
Футбол | 15.04.2024, 17:11
Футбол | 15.04.2024, 06:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.04.2024, 21:01 3
14.04.2024, 09:36 9
15.04.2024, 08:00 39
14.04.2024, 20:25 46
14.04.2024, 21:25 5
Футбол
14.04.2024, 09:06 12
13.04.2024, 23:15 1