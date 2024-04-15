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ЛНЗ Черкассы
15.04.2024 15:30 – FT 1 : 0
Верес
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Украина. Премьер лига
15 апреля 2024, 19:18 |
84
0

ЛНЗ – Верес – 1:0. Победа для Дулуба. Видео гола и обзор матча

Вашему вниманию обзор матча 24-го тура УПЛ

15 апреля 2024, 19:18 |
84
0
ЛНЗ – Верес – 1:0. Победа для Дулуба. Видео гола и обзор матча
​ Українська Прем'єр-ліга. 24-й тур. ЛНЗ – «Верес» - 1:0 Гол: Хобленко, 49 Попередження: Кухарук, 38 ​

Сегодня, 15 апреля черкасский «ЛНЗ» в матче 24-го тура УПЛ дома минимально обыграл «Верес».

Украинская Премьер-лига. 24-й тур.

ЛНЗ – «Верес» – 1:0

Гол: Хобленко, 49

Предупреждения: Кухарук, 38

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча

48’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Хобленко (ЛНЗ Черкассы).
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ЛНЗ Черкассы Верес Ровно ЛНЗ - Верес Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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