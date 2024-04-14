В заключительном поединке 24-го тура украинской Премьер-Лиги на стадионе «Левый берег» Киевской области футболисты «Металлиста 1925» будут принимать «Днепр-1». Несмотря на то, что в турнирной таблице команды расположились далеко друг от друга, предстоящий матч должен получиться боевым, так как харьковчанам отступать уже некуда, а днепровский клуб продолжает борьбу за медали.

Металлист 1925

В зимнее межсезонье о харьковском клубе говорилось достаточно много, пожалуй, не меньше, чем о лидерах. Смена главного тренера и приход нескольких опытных игроков, таких как Гармаш, Юрченко и Имереков, которые в разное время были на виду в ведущих украинских командах, вселяли надежду на то, что харьковчане, как минимум, уйдут из опасной зоны и будут подниматься вверх по турнирной таблице.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Однако реальность оказалась совершенно иной – «Металлист 1925» продолжил свое падение вниз и сейчас по потерянным очкам занимает уже последнее место. Безвыигрышная серия харьковчан сейчас напоминает ту, которая случилась в прошлом сезоне с их земляками из другого «Металлиста». Чем все закончилось для него напоминать не стоит. Похоже, что по тому же пути движется и клуб с приставкой «1925». За весь период весенней части чемпионата новые подопечные Виктора Скрипника сумели взять только 2 очка в 6 матчах. С таким багажом действительно далеко не уедешь.

На данный момент остается только одно – это прыгнуть, как говорят, выше своей головы. Другими словами надо побеждать в оставшихся матчах, причем не только соседей, ведущих борьбу за выживание, а и команды из лидирующей группы, в том числе и «Днепр-1». Реально ли это? Скорее всего, нет, чем да. Но тем интересен футбол, который бывает абсолютно не прогнозируемый и продолжает удивлять своими неожиданными результатами.

Днепр-1

У подопечных Юрия Максимова во второй части чемпионата тоже не все складывается благополучно, как хотелось бы команде. Все началось с домашней ничьей с тогда еще главным аутсайдером турнира «Минаем» 1:1. Затем были поражения от «Руха», ничьи с «ЛНЗ» и «Зарей». Так что очков днепряне потеряли много. Впрочем, были и позитивные моменты, к которым относятся выездные победы над «Оболонью» и «Колосом».

То, что «Днепр-1» в нынешнем сезоне уже вряд ли поборется за чемпионство, практически ясно. А вот на остальные места на пьедестале почета днепровские футболисты, конечно же, претендуют. Поэтому очередная потеря очков с командой из нижней части турнирной таблицы в их планы наверняка не входит. Так что номинальные гости обязательно будут стремиться к победе.

Вот только предстоит им это сделать без одного из основных своих защитников Владимира Адамюка. В предыдущем туре он получил предупреждение, которое стало для него четвертым в этом чемпионате. Теперь Адамюк будет вынужден пропустить игру с харьковчанами из-за дисквалификации. Кстати, в том же матче с «Зарей» получили повреждения и были заменены еще два игрока основного состава Александр Пихаленок и Эдуард Сарапий. Если еще учесть, что и форвард Александр Филиппов находился на больничном, то у тренерского штаба «Днепра-1» могут возникнуть сразу несколько дополнительных проблем.

Статистика матчей

Интересно, что оба клуба были созданы примерно в одно время и вместе начинали выступать на уровне второй лиги. Но затем «Днепр-1» раньше поднялся в элиту. А вот с момента выхода в Премьер-Лигу «Металлиста 1925» команды встречались 4 раза и во всех матчах побеждали днепровские футболисты. Вот и в первом круге у себя дома подопечные Юрия Максимова добились успеха со счетом 1:0. Автором победного гола стал Богдан Леднев.

Ориентировочные составы:

«Металлист 1925»: Мозиль, Капинус, Имереков, Фарина, Жичиков, Вачиберадзе, Гармаш, Юрченко, Дмитренко, Юсов, Борячук

«Днепр-1»: Волынец, Мирошниченко, Сваток, Пасич, Горбунов, Бабенко, Рубчинский, Леднев, Очеретько, Танчик, Гуцуляк

Прогноз на противостояние:

То, что борьба на футбольном поле будет не шуточная, можно не сомневаться. Вот только сможет ли «Металлист 1925» воспользоваться проблемами «Днепра-1», сказать трудно. Поэтому предположим, что игра завершится вничью 1:1.

15 апреля, понедельник