Металлист 1925 – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Команды решают разные задачи, но очки очень нужны как харьковчанам, так и их соперникам
В заключительном поединке 24-го тура украинской Премьер-Лиги на стадионе «Левый берег» Киевской области футболисты «Металлиста 1925» будут принимать «Днепр-1». Несмотря на то, что в турнирной таблице команды расположились далеко друг от друга, предстоящий матч должен получиться боевым, так как харьковчанам отступать уже некуда, а днепровский клуб продолжает борьбу за медали.
Металлист 1925
В зимнее межсезонье о харьковском клубе говорилось достаточно много, пожалуй, не меньше, чем о лидерах. Смена главного тренера и приход нескольких опытных игроков, таких как Гармаш, Юрченко и Имереков, которые в разное время были на виду в ведущих украинских командах, вселяли надежду на то, что харьковчане, как минимум, уйдут из опасной зоны и будут подниматься вверх по турнирной таблице.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Однако реальность оказалась совершенно иной – «Металлист 1925» продолжил свое падение вниз и сейчас по потерянным очкам занимает уже последнее место. Безвыигрышная серия харьковчан сейчас напоминает ту, которая случилась в прошлом сезоне с их земляками из другого «Металлиста». Чем все закончилось для него напоминать не стоит. Похоже, что по тому же пути движется и клуб с приставкой «1925». За весь период весенней части чемпионата новые подопечные Виктора Скрипника сумели взять только 2 очка в 6 матчах. С таким багажом действительно далеко не уедешь.
На данный момент остается только одно – это прыгнуть, как говорят, выше своей головы. Другими словами надо побеждать в оставшихся матчах, причем не только соседей, ведущих борьбу за выживание, а и команды из лидирующей группы, в том числе и «Днепр-1». Реально ли это? Скорее всего, нет, чем да. Но тем интересен футбол, который бывает абсолютно не прогнозируемый и продолжает удивлять своими неожиданными результатами.
Днепр-1
У подопечных Юрия Максимова во второй части чемпионата тоже не все складывается благополучно, как хотелось бы команде. Все началось с домашней ничьей с тогда еще главным аутсайдером турнира «Минаем» 1:1. Затем были поражения от «Руха», ничьи с «ЛНЗ» и «Зарей». Так что очков днепряне потеряли много. Впрочем, были и позитивные моменты, к которым относятся выездные победы над «Оболонью» и «Колосом».
То, что «Днепр-1» в нынешнем сезоне уже вряд ли поборется за чемпионство, практически ясно. А вот на остальные места на пьедестале почета днепровские футболисты, конечно же, претендуют. Поэтому очередная потеря очков с командой из нижней части турнирной таблицы в их планы наверняка не входит. Так что номинальные гости обязательно будут стремиться к победе.
Вот только предстоит им это сделать без одного из основных своих защитников Владимира Адамюка. В предыдущем туре он получил предупреждение, которое стало для него четвертым в этом чемпионате. Теперь Адамюк будет вынужден пропустить игру с харьковчанами из-за дисквалификации. Кстати, в том же матче с «Зарей» получили повреждения и были заменены еще два игрока основного состава Александр Пихаленок и Эдуард Сарапий. Если еще учесть, что и форвард Александр Филиппов находился на больничном, то у тренерского штаба «Днепра-1» могут возникнуть сразу несколько дополнительных проблем.
Статистика матчей
Интересно, что оба клуба были созданы примерно в одно время и вместе начинали выступать на уровне второй лиги. Но затем «Днепр-1» раньше поднялся в элиту. А вот с момента выхода в Премьер-Лигу «Металлиста 1925» команды встречались 4 раза и во всех матчах побеждали днепровские футболисты. Вот и в первом круге у себя дома подопечные Юрия Максимова добились успеха со счетом 1:0. Автором победного гола стал Богдан Леднев.
Ориентировочные составы:
«Металлист 1925»: Мозиль, Капинус, Имереков, Фарина, Жичиков, Вачиберадзе, Гармаш, Юрченко, Дмитренко, Юсов, Борячук
«Днепр-1»: Волынец, Мирошниченко, Сваток, Пасич, Горбунов, Бабенко, Рубчинский, Леднев, Очеретько, Танчик, Гуцуляк
Прогноз на противостояние:
То, что борьба на футбольном поле будет не шуточная, можно не сомневаться. Вот только сможет ли «Металлист 1925» воспользоваться проблемами «Днепра-1», сказать трудно. Поэтому предположим, что игра завершится вничью 1:1.
15 апреля, понедельник
|«Металлист 1925» – «Днепр-1»
|Киевская область. Стадион «Левый берег». 18:00
|ТВ-трансляция на телеканале УПЛ ТВ
|МЕТАЛЛИСТ 1925 - ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)
|Прогноз Sport.ua — 1:1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игрок «Полесья» рассказал о восстановлении после тяжелой травмы
Мичел прокомментировал поражение в Мадриде