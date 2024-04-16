Виктор СКРИПНИК: «Для нас ничья против Днепра-1 – это как победа»

Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Виктор Скрипник прокомментировал ничью своей команды в матче 24 тура УПО против «Днепра-1» (1:1).

- Когда ты уступаешь и вырываешь ничью на последней минуте, это, конечно, позитив. Играть против такой команды как «Днепр-1», которая нацелена на еврокубки и медали, тяжело. Мы смотрим на себя, надо носить характер, что мы сегодня и показали.

В первом тайме было очень сложно, мы играли почти без мяча, а гол Гуцулюка – он не зря играет в национальной сборной, обладая сильными индивидуальными качествами. А по большому счету моментов было мало с обеих сторон. Был характер, а стандарты – это шанс пятьдесят на пятьдесят, у нас было два хороших момента, один из которых мы реализовали. На данный момент, это еще не наш уровень, что мы можем обыгрывать «Днепр-1», но если будем проявлять характер, как сегодня, то смотрю в будущее положительно. Хотя досадно, что снова не победили, но ждем победы и должны с ней встретиться. Сегодня мы не боялись и играли в футбол, комбинировали, а не просто выбивали мяч.



- Сегодня вы произвели только две замены, это связано с большим количеством травмированных?



– Нет, у нас были ребята, но я не видел смысла что-то менять. Делать замену ради замены – я не сторонник этого. Если бы кто выпадал или кто со своими качествами мог усилить игру, тот же Борячук с ударом и ощущением гола, а Овусу отмечается борьбой и умением цепляться за мячи. Дмитренко чувствовал дискомфорт в колене, поэтому его заменил Гармаш, после травмы, довольно хорошо проведший тайм. Это все вынужденные замены, я повторяю, я не поклонник просто так менять, или заменами тянуть время. Да, есть травмированные, но это одна из составляющих футбола, у нас одиннадцать ребят, которые выходят и работают на поле.



- Что сказали в перерыве, потому что на второй тайм команда получилась более агрессивной?



- В «Днепр-1» есть черта, они забивают и успокаиваются, это мне так кажется. Я сказал, что мы дождемся своего шанса, если будем играть более агрессивно, больше контролировать игру, играть в пас, а не лупить мяч. На это настраивали команду и почти сразу имели возможность сравнять счет, но вратарь спас. У нас была тяжелая прошлая игра с «Колосом», также проигрывали и сумели сравнять счет. Для нас ничья против «Днепра-1» – это как победа. Но все равно огорчены, что долгое время без побед. Но с таким отношением к делу это будет скоро.



- Гол и все опасные моменты пришли из стандартов, отдельно работаете над этим компонентом?



– Да, мы работаем над этим. Нельзя сказать, если я владею мячом, я обязательно победю. Есть такие матчи, где все решают стандартные положения. Надо быть готовым ко всему, мы разбираем соперников, ищем их слабые и сильные стороны, подстраиваемся под них. Сегодня стандарт нам помог, с «Колосом» комбинация, которую наигрывали. Когда они с желанием делают это на тренировках, то выходит и в матчах. Еще работать и работать.