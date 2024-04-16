Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктор СКРИПНИК: «Для нас ничья против Днепра-1 – это как победа»
Чемпионат Украины
Металлист 1925
15.04.2024 18:00 – FT 1 : 1
Днепр-1
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
16 апреля 2024, 01:40 | Обновлено 16 апреля 2024, 02:29
62
0

Виктор СКРИПНИК: «Для нас ничья против Днепра-1 – это как победа»

Главный тренер «Металлиста 1925» подытожил игру 24 тура УПЛ

16 апреля 2024, 01:40 | Обновлено 16 апреля 2024, 02:29
62
0
Виктор СКРИПНИК: «Для нас ничья против Днепра-1 – это как победа»
Металлист 1925. Виктор Скрипник

Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Виктор Скрипник прокомментировал ничью своей команды в матче 24 тура УПО против «Днепра-1» (1:1).

- Когда ты уступаешь и вырываешь ничью на последней минуте, это, конечно, позитив. Играть против такой команды как «Днепр-1», которая нацелена на еврокубки и медали, тяжело. Мы смотрим на себя, надо носить характер, что мы сегодня и показали.

В первом тайме было очень сложно, мы играли почти без мяча, а гол Гуцулюка – он не зря играет в национальной сборной, обладая сильными индивидуальными качествами. А по большому счету моментов было мало с обеих сторон. Был характер, а стандарты – это шанс пятьдесят на пятьдесят, у нас было два хороших момента, один из которых мы реализовали. На данный момент, это еще не наш уровень, что мы можем обыгрывать «Днепр-1», но если будем проявлять характер, как сегодня, то смотрю в будущее положительно. Хотя досадно, что снова не победили, но ждем победы и должны с ней встретиться. Сегодня мы не боялись и играли в футбол, комбинировали, а не просто выбивали мяч.

- Сегодня вы произвели только две замены, это связано с большим количеством травмированных?

– Нет, у нас были ребята, но я не видел смысла что-то менять. Делать замену ради замены – я не сторонник этого. Если бы кто выпадал или кто со своими качествами мог усилить игру, тот же Борячук с ударом и ощущением гола, а Овусу отмечается борьбой и умением цепляться за мячи. Дмитренко чувствовал дискомфорт в колене, поэтому его заменил Гармаш, после травмы, довольно хорошо проведший тайм. Это все вынужденные замены, я повторяю, я не поклонник просто так менять, или заменами тянуть время. Да, есть травмированные, но это одна из составляющих футбола, у нас одиннадцать ребят, которые выходят и работают на поле.

- Что сказали в перерыве, потому что на второй тайм команда получилась более агрессивной?

- В «Днепр-1» есть черта, они забивают и успокаиваются, это мне так кажется. Я сказал, что мы дождемся своего шанса, если будем играть более агрессивно, больше контролировать игру, играть в пас, а не лупить мяч. На это настраивали команду и почти сразу имели возможность сравнять счет, но вратарь спас. У нас была тяжелая прошлая игра с «Колосом», также проигрывали и сумели сравнять счет. Для нас ничья против «Днепра-1» – это как победа. Но все равно огорчены, что долгое время без побед. Но с таким отношением к делу это будет скоро.

- Гол и все опасные моменты пришли из стандартов, отдельно работаете над этим компонентом?

– Да, мы работаем над этим. Нельзя сказать, если я владею мячом, я обязательно победю. Есть такие матчи, где все решают стандартные положения. Надо быть готовым ко всему, мы разбираем соперников, ищем их слабые и сильные стороны, подстраиваемся под них. Сегодня стандарт нам помог, с «Колосом» комбинация, которую наигрывали. Когда они с желанием делают это на тренировках, то выходит и в матчах. Еще работать и работать.

По теме:
Владислав РЫБАК: «Семь матчей подряд без поражений? Ребята работают»
Андрей АНИЩЕНКО: «Ничего не дает уверенности так, как победы»
Максим ИМЕРЕКОВ: «Мы хотим остаться в УПЛ и все для этого делаем»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Днепр-1 Металлист 1925 - Днепр-1 пресс-конференция Виктор Скрипник
Источник ФК Металлист 1925
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Бавария определилась с приоритетной кандидатурой нового тренера
Футбол | 15 апреля 2024, 20:45 5
Источник: Бавария определилась с приоритетной кандидатурой нового тренера
Источник: Бавария определилась с приоритетной кандидатурой нового тренера

Клуб хочет вернуть Юлиана Нагельсманна

Фаны Арсенала издевками проводили Зинченко на замену в игре с Астон Виллой
Футбол | 15 апреля 2024, 12:59 16
Фаны Арсенала издевками проводили Зинченко на замену в игре с Астон Виллой
Фаны Арсенала издевками проводили Зинченко на замену в игре с Астон Виллой

Александр переживает непростые времена в лондонском клубе

Тренер Бенфики объяснил, почему оставил Трубина в запасе
Футбол | 15.04.2024, 18:35
Тренер Бенфики объяснил, почему оставил Трубина в запасе
Тренер Бенфики объяснил, почему оставил Трубина в запасе
Анчелотти отчитал Лунина из-за ошибки в последнем матче. Что сказал тренер?
Футбол | 16.04.2024, 00:55
Анчелотти отчитал Лунина из-за ошибки в последнем матче. Что сказал тренер?
Анчелотти отчитал Лунина из-за ошибки в последнем матче. Что сказал тренер?
Турнирная таблица УПЛ. Динамо догнало Кривбасс и вышло на 2-ю позицию
Футбол | 15.04.2024, 06:30
Турнирная таблица УПЛ. Динамо догнало Кривбасс и вышло на 2-ю позицию
Турнирная таблица УПЛ. Динамо догнало Кривбасс и вышло на 2-ю позицию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина дала оценку матчу сборной Украины против Румынии
Свитолина дала оценку матчу сборной Украины против Румынии
14.04.2024, 09:06 12
Теннис
Горькое поражение сборной, большой титул Циципаса, скандал с Сапроновым
Горькое поражение сборной, большой титул Циципаса, скандал с Сапроновым
15.04.2024, 07:00 9
Теннис
ВИДЕО. Как в кино! Холлоуэй нокаутировал Гейджи на последней секунде боя
ВИДЕО. Как в кино! Холлоуэй нокаутировал Гейджи на последней секунде боя
14.04.2024, 07:15 1
MMA
Чемпионат мира по хоккею U-18. Результаты сборной Украины (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею U-18. Результаты сборной Украины (обновляется)
15.04.2024, 07:00 2
Хоккей
Стала известна оценка Зинченко за поражение Арсенала в матче с Астон Виллой
Стала известна оценка Зинченко за поражение Арсенала в матче с Астон Виллой
14.04.2024, 21:13 1
Футбол
Будет скандал? Жирона и агент Довбика могли нарушить финансовый фейр-плей
Будет скандал? Жирона и агент Довбика могли нарушить финансовый фейр-плей
15.04.2024, 08:00 40
Футбол
Репетиция финала. Шахтер в меньшинстве удержал победу над Ворсклой
Репетиция финала. Шахтер в меньшинстве удержал победу над Ворсклой
14.04.2024, 15:00 204
Футбол
ФОТО. Мудрик похвастался новым автомобилем за 110 тысяч долларов
ФОТО. Мудрик похвастался новым автомобилем за 110 тысяч долларов
14.04.2024, 21:44 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем