Металлист 1925 – Днепр-1 – 1:1. Упустили победу на 90+3 мин. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 24-го тура Украинской Премьер-лиги
Вечером 15 апреля состоялся матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором вничью сыграли «Металлист 1925» и «Днепр-1» (1:1).
Команды встречались на стадионе Левый берег в Киевской области.
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Для «Днепра-1» Алексей Гуцуляк забил красивый гол на 19-й минуте.
Условные хозяева поля сравняли счет в компенсированное время усилиями Максима Имерекова.
Украинская Премьер-лига. 24-й тур, 15 апреля
Металлист 1925 – Днепр-1 – 1:1
Голы: Имереков, 90+3 – Гуцуляк, 19
Видео голов и обзор матча
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