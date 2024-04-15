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Чемпионат Украины
Металлист 1925
15.04.2024 18:00 – FT 1 : 1
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
15 апреля 2024, 21:23 | Обновлено 15 апреля 2024, 21:31
579
0

Металлист 1925 – Днепр-1 – 1:1. Упустили победу на 90+3 мин. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 24-го тура Украинской Премьер-лиги

15 апреля 2024, 21:23 | Обновлено 15 апреля 2024, 21:31
579
0
Металлист 1925 – Днепр-1 – 1:1. Упустили победу на 90+3 мин. Видео голов
УПЛ

Вечером 15 апреля состоялся матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором вничью сыграли «Металлист 1925» и «Днепр-1» (1:1).

Команды встречались на стадионе Левый берег в Киевской области.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Для «Днепра-1» Алексей Гуцуляк забил красивый гол на 19-й минуте.

Условные хозяева поля сравняли счет в компенсированное время усилиями Максима Имерекова.

Украинская Премьер-лига. 24-й тур, 15 апреля

Металлист 1925 – Днепр-1 – 1:1

Голы: Имереков, 90+3 – Гуцуляк, 19

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Максим Имереков (Металлист 1925).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (Днепр-1).
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Источник Sport.ua
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