В понедельник, 15 апреля, состоится поединок 24 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Металлист 1925» и «Днепр-1». Матч пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег», игра начнется в 18:00 по киевскому времени.

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Харьковский клуб находится на предпоследнем месте в турнирной таблице, имея в своем пассиве десятиматчевую безвыигрышную серию (8 поражений и 2 ничьи). Предыдущая победа «Металлиста 1925» состоялась в начале ноября прошлого года. «Днепр-1» занимают четвертую позицию. В прошлом туре днепряне сыграли вничью с «Зарей» (2:2). В первом круге «Днепр-1» обыграл «Металлист 1925» со счетом 1:0. Единственный гол во втором тайме забил Богдан Леднев.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Днепр-1», за которой можно следить в украинской версии сайта.