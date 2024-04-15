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Чемпионат Украины
Металлист 1925
15.04.2024 18:00 - : -
Днепр-1
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 апреля 2024, 11:43 | Обновлено 15 апреля 2024, 11:47
93
0

Металлист 1925 – Днепр-1. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 24 тура Украинской Премьер-лиги

15 апреля 2024, 11:43 | Обновлено 15 апреля 2024, 11:47
93
0
Металлист 1925 – Днепр-1. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В понедельник, 15 апреля, состоится поединок 24 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Металлист 1925» и «Днепр-1». Матч пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег», игра начнется в 18:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Харьковский клуб находится на предпоследнем месте в турнирной таблице, имея в своем пассиве десятиматчевую безвыигрышную серию (8 поражений и 2 ничьи). Предыдущая победа «Металлиста 1925» состоялась в начале ноября прошлого года. «Днепр-1» занимают четвертую позицию. В прошлом туре днепряне сыграли вничью с «Зарей» (2:2). В первом круге «Днепр-1» обыграл «Металлист 1925» со счетом 1:0. Единственный гол во втором тайме забил Богдан Леднев.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Днепр-1», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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