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Чемпионат Украины
Металлист 1925
15.04.2024 18:00 – FT 1 : 1
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
15 апреля 2024, 19:56 | Обновлено 15 апреля 2024, 20:02
2105
62

Спасение перед финальным свистком. Металлист 1925 вырвал ничью у Днепра-1

Харьковчане в компенсированное время сравняли счет

15 апреля 2024, 19:56 | Обновлено 15 апреля 2024, 20:02
2105
62
Спасение перед финальным свистком. Металлист 1925 вырвал ничью у Днепра-1
СК Днепр-1

В заключительном поединке 24 тура Украинской Премьер-лиги встретились «Металлист 1925» и «Днепр-1».

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 24 тур.

«Металлист 1925» – «Днепр-1» – 1:1

Голы: Имереков (93) – Гуцуляк (19)

Предупреждение: Сарапий (54)

«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Имереков, Фарина, Капинус, Юсов, Дмитренко (Гармаш, 46), Габелок, Юрченко, Сидоров, Борячук (Фримпонг, 72)

«Днепр-1»: Волынец, Е.Пасич (Мельниченко, 75), Сваток, Сарапий, Мирошниченко, Бабенко, Очеретько (Танчик, 81), Рубчинский, Леднев, Гуцуляк, Гаджиев (Горбунов, 39)

Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)

Стадион «Левый берег» (Киевская область)

МЕТАЛЛИСТ 1925 – ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 62
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OtsoCity
Молодці Харків'яни👍
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+5
Показать Скрыть 17 ответов
Boodya
Понабирають долбой.бів по оголошенню...(Я про коментаторів нижче) Ні доказів, ні конструктиву нічого, приходять з метою отримати порцію білка, і щасливі йдуть далі😂
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+2
korrektno
Максимов розчаровує. Молодих не виховує а мордує дивними замінами. Думаю, що багато з них зараз дадуть фору Лєдневу, який мабуть надмірно захоплюється качалками, а на полі відбуває, ні швидкості, ні різкості, ні гостроти, лиш вайлуваті переміщення і паси назад, але в Максимова - незамінний. Чомусь тренера супроводжує хронічний дефіцит гравців, що спостерігалося і раніше в Ворсклі. Передбачаю, що команда буде скочуватись з гірки.
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+1
Chort
Попуск ГУМА И БОДЯ С ФАНЕЙ, ДИНАМОЙ гордяться,
Но в жизни суетятся ,словно в пустоте кружаться.
Им по 50 и лишь обиды в сердце,
ДИНАМО их  мечта,но судьба отреклась от них,
как от грязи под ногами в знойной пустыне
ВОТ И ПИСЮНЫ ГРЯЗНЫХ МУЖИКОВ ИМ В РОТ ЗАСКОЧИЛИ
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0
FunnyCat_____
как вы себе представляете чтобы OtsoCity из ростова посетил матч Динамо в Украине?
даже если он попробует  сделать то, что у него указано в нике его никто в Украину не пустит 
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0
OtsoCity
у лайна суркисів (динамо)в цьому році не буде трофеїв 
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-1
Chort
РЕБЯТА ПОКА ВЫ ТУТ. АГИТИРУЮ ВСТУПАНЬ В НАШИ РЯДЫ, НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ. ПОСМОТРИТЕ НА МЕНЯ И ГУМУ С БОДЯ И ФАНИ. ЧТО БЫ ВЫ ЗНАЛИ МЫ С НИМИ ОДНОКЛАСНИКИ,ЛУЧШИМИ ДРУЗЬЯМИ БЫЛИ. ЗАКОНЧИТЬ ШКОЛУ У НАС НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ, ОСТАНОВИЛИСЬ НА ТРЕХ КЛАСАХ,НУ А ДАЛЬШЕ НЮХАЛИ КЛЕЙ ЗА ГАРАЖАМИ,МЕЛКИЕ КРАЖЫ НУ И ТАК ПО НАКЛОННОЙ. НУ И КТО МОГ ПОДУМАТЬ ЧТО У НАС БУДЕТ БУДУЩЕЕ? А ЧТО ПО ИТОГУ, ЕСТЬ КРЫША НАД ГОЛОВОЮ, КОРМЯТ,ВЫПИВАЕМ ЕЛИТНЫЙ АЛКОГОЛЬ С АПТЕКИ, И ДАЖЕ КОМПУКТЕР В РАСПОРЯЖЕНИИ ЕСТЬ И ЕЩЁ У НАС БОЛЬШОЕ ОЧКО И МЫ ЛЮБИМ БОЛЬШИЕ ЧЛЕНЫ . И ВСЕ ЭТО СПАСИБО ИГОРЮ И ДИНАМО. ТАК ЧТО НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ,РАДЫ ЛЮБОМУ ПОПОЛНЕНИЮ В НАШЕМ ОТРЯДЕ
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-1
Показать Скрыть 8 ответов
Boodya
"мы не устанем повторять".
https://youtube.com/shorts/Xa9O8vnDW-I?si=wzdIWz94jLb-CpVT
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-1
OtsoCity
Puma, а коли буде відео як ти йдеш пішки до Харкова до ak.228, чи ти боягуз злякався його та всрався ,чи та знову свого молодшого брата відправиш 
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-1
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8number
Мотивації немає жодної. Так собі вийшли мʼяча побуцать, залетіло добре, не залетіло — ну і ладно. 
Я розумію що Єврокубки не потрібні зараз, але огидно дивитись на такі матчі…
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-1
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AleksDnipro
В таку блювотіну грають, що вже неможливо дивитись.
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-2
Фанькин кот
Судя по игре всяческих "претендентов" на награды, родной Шахтёр таки Чемпион!
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-3
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