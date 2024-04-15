Спасение перед финальным свистком. Металлист 1925 вырвал ничью у Днепра-1
Харьковчане в компенсированное время сравняли счет
В заключительном поединке 24 тура Украинской Премьер-лиги встретились «Металлист 1925» и «Днепр-1».
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 24 тур.
«Металлист 1925» – «Днепр-1» – 1:1
Голы: Имереков (93) – Гуцуляк (19)
Предупреждение: Сарапий (54)
«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Имереков, Фарина, Капинус, Юсов, Дмитренко (Гармаш, 46), Габелок, Юрченко, Сидоров, Борячук (Фримпонг, 72)
«Днепр-1»: Волынец, Е.Пасич (Мельниченко, 75), Сваток, Сарапий, Мирошниченко, Бабенко, Очеретько (Танчик, 81), Рубчинский, Леднев, Гуцуляк, Гаджиев (Горбунов, 39)
Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)
Стадион «Левый берег» (Киевская область)
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