В субботу, 13 апреля, состоится поединок 24 тура Украинской Премьер-диги, в котором будут играть львовский «Рух» и криворожский «Кривбасс». Игра пройдет во Львове на поле «Арены Львов», начало – в 18:00.

«Рух» неплохо начал чемпионат, потом выпал из еврокубковой зоны, но чувствуется, что у команды есть запас прочности. Если «Полесье» продолжит свое падение, вполне возможно, что львовяне финишируют в топ-5. «Кривбасс» же борется за чемпионство, но ничья в последнем матче с «Ворсклой» и две игры в запасе у «Шахтера» не слишком способствуют амбициозным планам криворожского клуба. Игру первого круга выиграл «Рух», победив 3:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Кривбасс» в украинской версии сайта.