Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух – Кривбасс – 1:1. Криворожцы опустились на 3-е место. Видеообзор матча
Чемпионат Украины
Рух Львов
13.04.2024 18:00 – FT 1 : 1
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 апреля 2024, 22:07 |
426
0

Рух – Кривбасс – 1:1. Криворожцы опустились на 3-е место. Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча 24-го тура УПЛ

13 апреля 2024, 22:07 |
426
0
Рух – Кривбасс – 1:1. Криворожцы опустились на 3-е место. Видеообзор матча
УПЛ

В субботу, 13 апреля, состоялся матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Рух» и «Кривбасс».

Игра прошла во Львове на стадионе «Арена Львов» и завершилась вничью 1:1.

За хозяев голом отличился бразилец Теллес, за «Кривбасс» забил Олег Кожушко.

После матча «Кривбасс» опередило «Динамо» в турнирной таблице УПЛ. «Рух» остался пятым.

Украинская Премьер-лига. 24 тур

«Рух» – «Кривбасс» – 1:1

Гол: Таллес, 73 – Кожушко, 45

Видеообзор матча

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Бренер Таллес (Рух Львов).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Кожушко (Кривбасс).
По теме:
Ворскла – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Борнмут – Ман Юнайтед – 2:2. Как Забарный против дьяволов играл. Видеообзор
РЕМЕНЯК: «После удаления Рыбки не смогли воспользоваться большинством»
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Кривбасс видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский оценил удаление Волошина, ситуацию Нещерета и промахи Ваната
Футбол | 13 апреля 2024, 21:33 0
Шовковский оценил удаление Волошина, ситуацию Нещерета и промахи Ваната
Шовковский оценил удаление Волошина, ситуацию Нещерета и промахи Ваната

Тренер прокомментировал непростую победу в матче УПЛ

Украина побеждает Румынию после первого дня. Что нужно для выхода в финал?
Теннис | 13 апреля 2024, 08:30 1
Украина побеждает Румынию после первого дня. Что нужно для выхода в финал?
Украина побеждает Румынию после первого дня. Что нужно для выхода в финал?

В первый игровой день Леся Цуренко переиграла Ану Богдан, а Элина Свитолина одолела Жаклин Кристиан

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Динамо
Футбол | 13.04.2024, 07:45
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Динамо
Александрия – Динамо – 0:1. Две тревоги, удаление и гол Бражка. Видеообзор
Футбол | 13.04.2024, 21:01
Александрия – Динамо – 0:1. Две тревоги, удаление и гол Бражка. Видеообзор
Александрия – Динамо – 0:1. Две тревоги, удаление и гол Бражка. Видеообзор
Шансы на чемпионство тают. Кривбасс не сумел победить Рух на Арене Львов
Футбол | 13.04.2024, 19:56
Шансы на чемпионство тают. Кривбасс не сумел победить Рух на Арене Львов
Шансы на чемпионство тают. Кривбасс не сумел победить Рух на Арене Львов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Капитан сборной Эстонии: «Если россия победит Украину, возможно, будет мир»
Капитан сборной Эстонии: «Если россия победит Украину, возможно, будет мир»
12.04.2024, 12:38 37
Футбол
Сапронова выгнали из эфира Setanta Sports во время матча Свитолиной
Сапронова выгнали из эфира Setanta Sports во время матча Свитолиной
13.04.2024, 10:05 133
Теннис
Таблица коэффициентов УЕФА. Греция еще больше оторвалась от Украины
Таблица коэффициентов УЕФА. Греция еще больше оторвалась от Украины
12.04.2024, 16:15 11
Футбол
Трубин пропустил. Бенфика дома победила Марсель в четвертьфинале ЛЕ
Трубин пропустил. Бенфика дома победила Марсель в четвертьфинале ЛЕ
11.04.2024, 23:55 16
Футбол
Европейский гранд планирует подписать Лунина на замену легендарному вратарю
Европейский гранд планирует подписать Лунина на замену легендарному вратарю
12.04.2024, 19:21 3
Футбол
Сборная Словении не продлила контракт с легендой биатлона
Сборная Словении не продлила контракт с легендой биатлона
11.04.2024, 20:32
Биатлон
Минус Медведев и Зверев. Стали известны четвертьфиналисты Мастерса в Монако
Минус Медведев и Зверев. Стали известны четвертьфиналисты Мастерса в Монако
11.04.2024, 23:54 1
Теннис
Степаненко сделал решительное заявление о планах
Степаненко сделал решительное заявление о планах
12.04.2024, 11:50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем