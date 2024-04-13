Украина. Премьер лига13 апреля 2024, 22:07 |
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Рух – Кривбасс – 1:1. Криворожцы опустились на 3-е место. Видеообзор матча
Смотрите самые интересные моменты матча 24-го тура УПЛ
13 апреля 2024, 22:07 |
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В субботу, 13 апреля, состоялся матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Рух» и «Кривбасс».
Игра прошла во Львове на стадионе «Арена Львов» и завершилась вничью 1:1.
За хозяев голом отличился бразилец Теллес, за «Кривбасс» забил Олег Кожушко.
После матча «Кривбасс» опередило «Динамо» в турнирной таблице УПЛ. «Рух» остался пятым.
Украинская Премьер-лига. 24 тур
«Рух» – «Кривбасс» – 1:1
Гол: Таллес, 73 – Кожушко, 45
Видеообзор матча
События матча
73’
ГОЛ ! Мяч забил Бренер Таллес (Рух Львов).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Кожушко (Кривбасс).
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