В субботу, 13 апреля, состоялся матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Рух» и «Кривбасс».

Игра прошла во Львове на стадионе «Арена Львов» и завершилась вничью 1:1.

За хозяев голом отличился бразилец Теллес, за «Кривбасс» забил Олег Кожушко.

После матча «Кривбасс» опередило «Динамо» в турнирной таблице УПЛ. «Рух» остался пятым.

Украинская Премьер-лига. 24 тур

«Рух» – «Кривбасс» – 1:1

Гол: Таллес, 73 – Кожушко, 45

Видеообзор матча