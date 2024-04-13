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Чемпионат Украины
Рух Львов
13.04.2024 18:00 – FT 1 : 1
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
13 апреля 2024, 19:56 | Обновлено 13 апреля 2024, 20:00
280
1

Шансы на чемпионство тают. Кривбасс не сумел победить Рух на Арене Львов

В неплохом матче команды обменялись голами

13 апреля 2024, 19:56 | Обновлено 13 апреля 2024, 20:00
280
1
Шансы на чемпионство тают. Кривбасс не сумел победить Рух на Арене Львов
УПЛ

На «Арене Львов» в рамках 24 тура УПЛ встречались «Рух» и «Кривбасс», победу не одержал никто – 1:1.

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Украинская Премьер-лига. 24 тур

«Рух» – «Кривбасс» – 1:1

Гол: Таллес, 73 – Кожушко, 45

Предупреждения: Роман, 17, Сыч, 29 , Теслюк, 40, Дидык, 43 – Бескоровайный, 11, Бандейра, 90+3

«Рух»: Ледвий - Сыч, Слюбик, Холод, Роман (Лях, 78) - Пастух, Дидык - Теслюк (Квасница, 58), Таллес, Плюман (Рунич, 78) - Федор

«Кривбасс»: Маханьков - Бандейра, Бескоровайный (Сантини, 46), Стецьков, Дибанго - Кузык (Лунев, 80), Илич (Бизимана, 37) - Микитишин (Хомченовский, 58) , Вакулко (Понедельник, 80), Соса - Кожушко

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

«Арена Львов» (Львов)

РУХ - КРИВБАСС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Кривбасс отчеты
Источник Sport.ua
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BATI-GOOOOOL
А шо є хто  кроме болел серьозно сприймав що вони можуть стати чемпіонами? 
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