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Рух Львов
13.04.2024 18:00 – FT 1 : 1
Кривбасс
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14 апреля 2024, 01:20 | Обновлено 14 апреля 2024, 01:33
35
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Мы потеряли два очка, но результат закономерен»

Тренер «Кривбасса» прокомментировал ничью с «Рухом»

14 апреля 2024, 01:20 | Обновлено 14 апреля 2024, 01:33
35
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Мы потеряли два очка, но результат закономерен»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал ничью с львовским «Рухом» (1:1) в 24 туре УПЛ.

– Неплохая игра. Обе команды хотели победить, но сыграли вничью. Думаю, результат закономерен. Если бы какая-нибудь из команд забила второй гол, то выиграла бы. Никто не хотел уступать. Команды показали хороший футбол. Счет 1:1, следовательно, так и должно было быть. Но мы потеряли два очка, ведь нам нужна была только победа. Но это футбол, так бывает, что уже второй матч подряд теряем победу, ведя в счете.

Оцените игру соперника…

– «Рух» проводил неплохие комбинации, имея скорых технических футболистов. Потому нам было нелегко ему противостоять. Хотя перед перерывом мы забили важный гол. Во втором тайме мы контролировали игру до 75 минут. А потом в том моменте с пропущенным мячом не хватило немного концентрации. Простое забегание за спину, наш защитник не увидел момента, и хорошее исполнение Таллеса. После этого команды доигрывали, пошел футбол на встречных курсах.

Вы произвели раннюю замену в первом тайме. Как после этого изменился план на игру и как оцените действия футболистов, появившихся со скамейки запасных?

-–​ ​​ Для каждого тренера это проблема, когда есть ранняя замена. Илич подвернул ногу, выпустил Бизиману. Да, несколько план изменился после этого. Еще и в конце Вакулко получил повреждение, потянул заднюю поверхность бедра. Я не стал им рисковать и сделал замену. Это футбол, идет интенсивная концовка чемпионата. Для нас, и для «Рух» остается уже 6 туров. Чем ближе концовка сезона, тем больше становится напряжение. Ребята тоже не роботы, так иногда случается. Но, я думаю, у нас достаточно длинная скамейка запасных, все будет хорошо.», – сказал Вернидуб.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Кривбасс пресс-конференция
Источник ФК Кривбасс
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