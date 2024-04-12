В субботу, 13 апреля, «Рух» в матче 24-го тура УПЛ на «Арене Львов» будет принимать одного из лидеров чемпионата «Кривбасс». Раньше соперники еще ни разу не завершали личные встречи вничью.

Рух

В предыдущем туре «Рух» потерпел поражение во Львове в статусе гостей от «Шахтера», но и дальше находится на пятом месте. К противостоянию с «Кривбассом» «Рух» подошел с безничейной серией, которая продолжается в УПЛ пять игр: четыре победы и поражение. До повторения клубного рекорда руховцам остался еще один «безничейный» матч. Пропустит игру дисквалифицированный Денис Пидгурский. Отбыл двухматчевое наказание ранее удаленный с поля Виталий Роман, который снова готов помочь «Руху».

Вот мнение Виталия Пономарева перед субботней игрой: «Поражение от «Шахтера» не повлияло на общее настроение команды. Такие матчи будут случаться, поэтому главное сделать правильные выводы и двигаться дальше. Поединок против «горняков» был хорошим уроком для нас и указал на наши ошибки, которые мы постараемся исправить, чтобы продолжить прогресс. Мы не считаемся с тем, что выиграли в Кривом Роге в первом круге – сейчас будет совсем другая игра».

Кривбасс

В прошлом туре «Кривбасс» потерял важные домашние очки, сыграв вничью с «Ворсклой». В общей сложности голевая серия «Кривбасса», который находится на третьем месте в чемпионате, длится 9 игр – 15 голов, а на полях соперников – 8 игр: 19 голов. Подопечные Юрия Вернидуба из разных клубов УПЛ могут потерпеть 110-е поражение во всех турнирах. «Кривбасс» может одержать и 70-ю гостевую победу в УПЛ.

Основной защитник «Кривбасса» камерунец Иван Дибанго с начала чемпионата отыграл все матчи без замен и без желтых карточек. Вот его предматчевой комментарий: «Мы очень мотивированы на игру с «Рухом». Борьба в УПЛ становится все более горячей, поэтому мы следим за своими эмоциями, чтобы всегда быть готовыми к следующему сопернику. Сейчас это «Рух», и мы сделаем все возможное, чтобы взять максимум в субботу»

Статистика встреч

«Рух» и «Кривбасс» встречались всего трижды в УПЛ и все поединки проходили в бескомпромиссной борьбе – ни одной ничьи. Дважды победы праздновали руховцы и однажды криворожский клуб. В последний раз «Рух» принимал «Кривбасс» еще 6 ноября 2022 года также на «Арене Львов» и победил со счетом 2:1. Все голы были забиты во втором тайме, причем первыми открыли счет гости – после точного удара Назария Волошина. Однако вскоре «желто-черные» переломили ход поединка и одержали волевую победу – благодаря голам Дениса Слюсара и Марка Сапуги.

Матч соперников в первом круге текущего чемпионата также завершился волевой победой «Руха», но со счетом 3:1. Тогда в Кривом Роге счет открыл Хрвое Илич, реализовав пенальти. А потом забивали только руховцы: дубль оформил Василий Рунич и пенальти реализовал Юрий Климчук. Для «Кривбасса» это было первое домашнее поражение в текущем чемпионате.

Фемида

Арбитром матча назначен опытный Николай Балакин (Киевская область), который в УПЛ провел 85 матчей. Ранее «Рух» при Балакине провел 6 матчей в чемпионатах и еще не побеждал: по три ничьи и поражения. «Кривбасс» при этом арбитре провел 5 игр в УПЛ и вничью еще не играл: две победы и три поражения.

Прогноз на противостояние

«Рух» настроен бороться за место в первой пятерке и будет стремиться реабилитироваться за поражение в прошлом туре. С другой стороны, «Кривбасс» стремится получить один из комплектов медалей чемпионата. Прогнозируем боевую ничью на «Арене Львов».

Ориентировочные составы:

«Рух»: Ледвий, Роман, Дидык, Сыч, Слюбик, Лях, Таллес, Пастух, Плюман, Квасница, Федор.

«Кривбасс»: Маханьков, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Бизимана, Вакулко, Кузык, Хомченовский, Соса, Кожушко.

13 апреля, суббота