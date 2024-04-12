Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Чемпионат Украины
Рух Львов
13.04.2024 18:00 - : -
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
12 апреля 2024, 19:50 |
325
0

Рух – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Львовско-криворожская бескомпромиссность

12 апреля 2024, 19:50 |
325
0
Рух – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В субботу, 13 апреля, «Рух» в матче 24-го тура УПЛ на «Арене Львов» будет принимать одного из лидеров чемпионата «Кривбасс». Раньше соперники еще ни разу не завершали личные встречи вничью.

Рух

В предыдущем туре «Рух» потерпел поражение во Львове в статусе гостей от «Шахтера», но и дальше находится на пятом месте. К противостоянию с «Кривбассом» «Рух» подошел с безничейной серией, которая продолжается в УПЛ пять игр: четыре победы и поражение. До повторения клубного рекорда руховцам остался еще один «безничейный» матч. Пропустит игру дисквалифицированный Денис Пидгурский. Отбыл двухматчевое наказание ранее удаленный с поля Виталий Роман, который снова готов помочь «Руху».

Вот мнение Виталия Пономарева перед субботней игрой: «Поражение от «Шахтера» не повлияло на общее настроение команды. Такие матчи будут случаться, поэтому главное сделать правильные выводы и двигаться дальше. Поединок против «горняков» был хорошим уроком для нас и указал на наши ошибки, которые мы постараемся исправить, чтобы продолжить прогресс. Мы не считаемся с тем, что выиграли в Кривом Роге в первом круге – сейчас будет совсем другая игра».

Кривбасс

В прошлом туре «Кривбасс» потерял важные домашние очки, сыграв вничью с «Ворсклой». В общей сложности голевая серия «Кривбасса», который находится на третьем месте в чемпионате, длится 9 игр – 15 голов, а на полях соперников – 8 игр: 19 голов. Подопечные Юрия Вернидуба из разных клубов УПЛ могут потерпеть 110-е поражение во всех турнирах. «Кривбасс» может одержать и 70-ю гостевую победу в УПЛ.

Основной защитник «Кривбасса» камерунец Иван Дибанго с начала чемпионата отыграл все матчи без замен и без желтых карточек. Вот его предматчевой комментарий: «Мы очень мотивированы на игру с «Рухом». Борьба в УПЛ становится все более горячей, поэтому мы следим за своими эмоциями, чтобы всегда быть готовыми к следующему сопернику. Сейчас это «Рух», и мы сделаем все возможное, чтобы взять максимум в субботу»

Статистика встреч

«Рух» и «Кривбасс» встречались всего трижды в УПЛ и все поединки проходили в бескомпромиссной борьбе – ни одной ничьи. Дважды победы праздновали руховцы и однажды криворожский клуб. В последний раз «Рух» принимал «Кривбасс» еще 6 ноября 2022 года также на «Арене Львов» и победил со счетом 2:1. Все голы были забиты во втором тайме, причем первыми открыли счет гости – после точного удара Назария Волошина. Однако вскоре «желто-черные» переломили ход поединка и одержали волевую победу – благодаря голам Дениса Слюсара и Марка Сапуги.

Матч соперников в первом круге текущего чемпионата также завершился волевой победой «Руха», но со счетом 3:1. Тогда в Кривом Роге счет открыл Хрвое Илич, реализовав пенальти. А потом забивали только руховцы: дубль оформил Василий Рунич и пенальти реализовал Юрий Климчук. Для «Кривбасса» это было первое домашнее поражение в текущем чемпионате.

Фемида

Арбитром матча назначен опытный Николай Балакин (Киевская область), который в УПЛ провел 85 матчей. Ранее «Рух» при Балакине провел 6 матчей в чемпионатах и еще не побеждал: по три ничьи и поражения. «Кривбасс» при этом арбитре провел 5 игр в УПЛ и вничью еще не играл: две победы и три поражения.

Прогноз на противостояние

«Рух» настроен бороться за место в первой пятерке и будет стремиться реабилитироваться за поражение в прошлом туре. С другой стороны, «Кривбасс» стремится получить один из комплектов медалей чемпионата. Прогнозируем боевую ничью на «Арене Львов».

Ориентировочные составы:

«Рух»: Ледвий, Роман, Дидык, Сыч, Слюбик, Лях, Таллес, Пастух, Плюман, Квасница, Федор.

«Кривбасс»: Маханьков, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Бизимана, Вакулко, Кузык, Хомченовский, Соса, Кожушко.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку

13 апреля, суббота

«Рух» – «Кривбасс»
Львов. Стадион «Арена Львов». 13:00
ТВ-трансляция на телеканале УПЛ ТВ
РУХ – КРИВБАСС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)
Прогноз Sport.ua — 1:1
По теме:
Степаненко оценил шанс превзойти цифры Срны, Пятова и Шовковского
Ярмоленко в списке, Нещерет наказан? Динамо прибыло на матч УПЛ
Оболонь – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Кривбасс прогнозы
Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Европейский гранд планирует подписать Лунина на замену легендарному вратарю
Футбол | 12 апреля 2024, 19:21 1
Европейский гранд планирует подписать Лунина на замену легендарному вратарю
Европейский гранд планирует подписать Лунина на замену легендарному вратарю

Бавария видит в Андрее преемника Мануэля Нойера, но необязательно уже в сезоне 2024/25

Позор Ливерпуля, сборная U-17 проиграла Кипру, Трубин получил низкую оценку
Другие виды | 12 апреля 2024, 06:50 0
Позор Ливерпуля, сборная U-17 проиграла Кипру, Трубин получил низкую оценку
Позор Ливерпуля, сборная U-17 проиграла Кипру, Трубин получил низкую оценку

Главные новости за 11 апреля на Sport.ua

Скамакка шокировал Энфилд. Аталанта разгромила Ливерпуль в Лиге Европы
Футбол | 11.04.2024, 23:50
Скамакка шокировал Энфилд. Аталанта разгромила Ливерпуль в Лиге Европы
Скамакка шокировал Энфилд. Аталанта разгромила Ливерпуль в Лиге Европы
В УАФ оценили пенальти в матче Шахтера и Черноморца. Признали ошибку
Футбол | 12.04.2024, 18:49
В УАФ оценили пенальти в матче Шахтера и Черноморца. Признали ошибку
В УАФ оценили пенальти в матче Шахтера и Черноморца. Признали ошибку
«Это больно». Лидер Ливерпуля отреагировал на провальный матч в Лиге Европы
Футбол | 12.04.2024, 04:22
«Это больно». Лидер Ливерпуля отреагировал на провальный матч в Лиге Европы
«Это больно». Лидер Ливерпуля отреагировал на провальный матч в Лиге Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Трубин пропустил. Бенфика дома победила Марсель в четвертьфинале ЛЕ
Трубин пропустил. Бенфика дома победила Марсель в четвертьфинале ЛЕ
11.04.2024, 23:55 16
Футбол
Довбик может побить рекорд легенды Жироны. Сколько еще нужно забить?
Довбик может побить рекорд легенды Жироны. Сколько еще нужно забить?
10.04.2024, 19:01
Футбол
Известный биатлонист завершил карьеру в 31 год
Известный биатлонист завершил карьеру в 31 год
10.04.2024, 16:32
Биатлон
Куртуа рассказал, виноват ли Лунин в быстром пропущенном голе от Ман Сити
Куртуа рассказал, виноват ли Лунин в быстром пропущенном голе от Ман Сити
10.04.2024, 23:20
Футбол
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после первых матчей 1/4 финала
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после первых матчей 1/4 финала
11.04.2024, 09:05 2
Футбол
Два игрока сборной Украины cущественно подорожали за последние 6 месяцев
Два игрока сборной Украины cущественно подорожали за последние 6 месяцев
12.04.2024, 08:11 2
Футбол
Элина СВИТОЛИНА: «Ждала матч против Халеп. Наверное, она испугалась»
Элина СВИТОЛИНА: «Ждала матч против Халеп. Наверное, она испугалась»
11.04.2024, 15:10 5
Теннис
Убийственные замены. Барселона вырвала победу у ПСЖ
Убийственные замены. Барселона вырвала победу у ПСЖ
10.04.2024, 23:53 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем