Украина побеждает Румынию после первого дня. Что нужно для выхода в финал?

12 апреля женская сборная Украины по теннису начала матч квалификации к финалу Кубка Билли Джин Кинг против команды Румынии.

В первый игровой день Леся Цуренко (WTA 42) выиграла у Аны Богдан (WTA 64) со счетом 3:6, 6:2, 6:0, а первая ракетка страны Элина Свитолина (WTA 18) одолела Жаклин Кристиан (WTA 75) 6:3, 7:5.

Таким образом, сейчас украинки побеждают румынок 2:0.

13 апреля матчевое противостояние Украины и Румынии продолжится. Первыми на корт выйдут первые номера сборных: Элина Свитолина vs Ана Богдан.

Если Свитолина сумеет переиграть Богдан, то сборная Украины досрочно выйдет в мировой финал КБДК, поскольку «сине-желтые» будут иметь 3 очка, которые как раз и нужно добыть для победы в матчевом противостоянии.

В случае победы Элины, скорее всего, будет сыгран парный матч, который уже не будет иметь турнирного значения.

Если первая ракетка Украины уступит Богдан, то у украинской команды будет еще два шанса получить третью победу: в поединке Леси Цуренко против Жаклин Кристиан, или же в парной игре, в которой, предположительно, выступят сестры Киченок Людмила и Надежда против дуэта Анка Тодони / Мара Гае.

Финал Кубка Билли Джин Кинг состоится с 12 по 17 ноября в Севилье, Испания. Титул в финальной части турнира разыграют 12 команд, 4 из которых уже известны: Чехия, Италия, Канада и Испания. Еще 8 определятся в квалификации, одно из которых как раз и может стать Украина уже сегодня, 13 апреля!

ФОТО. Украина – Румыния. Первый игровой день

Видеообзор матча Леся Цуренко – Ана Богдан

Видеообзор матча Элина Свитолина – Жаклин Кристиан