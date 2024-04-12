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  4. ЦУРЕНКО: Не знаю, как удалось изменить ход поединка. Это не был лучший день
ITF
12 апреля 2024, 23:23 |
142
0

ЦУРЕНКО: Не знаю, как удалось изменить ход поединка. Это не был лучший день

Украинка прокомментировала победу над Богдан в матче Украины и Румынии

12 апреля 2024, 23:23 |
142
0
ЦУРЕНКО: Не знаю, как удалось изменить ход поединка. Это не был лучший день
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала победу над Аной Богдан в первой игре матчевого противостояния Украина – Румыния в квалификации к мировому финалу Кубка Билли Джин Кинг:

«Если честно, я не знаю, как удалось изменить ход поединка. У меня было такое ощущение, что в начале матча я не чувствовала ритм. Я делала много ошибок. Однако внутри я оставалась очень позитивной. Я пыталась говорить себе какие-то хорошие слова, что надо продолжать бороться, что я сильная, что я могу это сделать. Думаю, что именно такая положительная ментальность и сработала.

Дальше я играла так, как будто вообще не могла ошибиться? Знаете, на самом деле, все равно было трудно. Это не был лучший день в моей жизни (смеется). Но я рада, что во время просмотра у вас сложилось именно такое впечатление, что я чувствую себя просто супер как хорошо. А на самом деле нет. Я боролась внутри себя, но я счастлива, что это сработало. Думаю, что моя стратегия была немного лучше и также моя выдержка помогла. Я всегда ценю это свое качество.

Насколько важно с точки зрения стратегии выиграть для команды это первое очко? Конечно, для Элины лучше начинать свой поединок, когда счет 1:0 в нашу пользу, а не наоборот (смеется). Но и на личном уровне эта моя победа для команды важна. Я давно не играла за сборную, а теперь я вернулась в команду и я очень переживала. Я действительно хотела получить очки для моей команды. Вот одно я уже имею. И я очень счастлива!», – сказала Леся.

Видеообзор матча Леся Цуренко – Ана Богдан

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Источник Большой теннис Украины
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