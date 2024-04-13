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ITF
13 апреля 2024, 04:16 | Обновлено 13 апреля 2024, 04:17
108
0

СВИТОЛИНА: «Играть за страну – всегда нервы. Поэтому были взлеты и падения»

Элина прокомментировала победу над Кристиан в противостоянии Украины и Румынии

13 апреля 2024, 04:16 | Обновлено 13 апреля 2024, 04:17
108
0
СВИТОЛИНА: «Играть за страну – всегда нервы. Поэтому были взлеты и падения»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над Жаклин Кристиан во второй игре матчевого противостояния Украина – Румыния в квалификации к мировому финалу Кубка Билли Джин Кинг:

«Это был близкий матч, много тяжелых розыгрышей. Я очень счастлива, что одержала победу для украинской команды и что у нас такой отличный старт в первый игровой день.

Здесь так много украинских болельщиков, это очень особенный момент, он очень много для нас значит. Спасибо всем, что приехали сюда со всей страны. Большое спасибо вам за этот невероятный дух.

Безусловно, я знала, что играть за свою страну – это всегда много нервов, поэтому во время игры бывают взлеты и падения. Но мне было важно оставаться сконцентрированной, сохранять свою ментальную устойчивость. Я старалась черпать мотивацию от украинского народа и украинского духа».

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Видеообзор матча Кубка Билли Джин Кинг Элина Свитолина – Жаклин Кристиан
Элина Свитолина Жаклин Кристиан женская сборная Украины по теннису женская сборная Румынии по теннису Украина - Румыния Кубок Билли Джин Кинг
Источник Sport.ua
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