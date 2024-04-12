Лига Европы. Рома минимально обыграла Милан на Сан-Сиро
Все решил ранний гол Манчини
Первая часть итальянского противостояния в Лиге Европы между «Миланом» и «Ромой» состоялась на «Сан-Сиро». Гости сумели одержать минимальную победу, судьбу встречи решил ранний гол центрального защитника «Волков» Джанлуки Манчини ударом головой после подачи углового. В концовке «Милан» мог избежать поражения, однако Оливье Жиру с нескольких метров послал мяч в перекладину.
Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч
Милан – Рома – 0:1
Гол: Манчини 17
Ранее «Аталанта» на выезде разгромила «Ливерпуль» 3:0.
Ответный матчи состоятся через неделю, 18 апреля.
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