Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лига Европы. Рома минимально обыграла Милан на Сан-Сиро
Лига Европы
Милан
11.04.2024 22:00 – FT 0 : 1
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
12 апреля 2024, 00:13 |
149
2

Лига Европы. Рома минимально обыграла Милан на Сан-Сиро

Все решил ранний гол Манчини

12 апреля 2024, 00:13 |
149
2
Лига Европы. Рома минимально обыграла Милан на Сан-Сиро
ФК Рома

Первая часть итальянского противостояния в Лиге Европы между «Миланом» и «Ромой» состоялась на «Сан-Сиро». Гости сумели одержать минимальную победу, судьбу встречи решил ранний гол центрального защитника «Волков» Джанлуки Манчини ударом головой после подачи углового. В концовке «Милан» мог избежать поражения, однако Оливье Жиру с нескольких метров послал мяч в перекладину.

Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч

Милан – Рома – 0:1
Гол: Манчини 17

Ранее «Аталанта» на выезде разгромила «Ливерпуль» 3:0.

Ответный матчи состоятся через неделю, 18 апреля.

По теме:
Ливерпуль – Аталанта – 0:3. Позор красных на Энфилде. Видео голов и обзор
Итоги дня Лиги Европы. Большое фиаско Ливерпуля, итальянское дерби
Трубин пропустил. Бенфика дома победила Марсель в четвертьфинале ЛЕ
Рома Рим Милан Милан - Рома Лига Европы Джанлука Манчини
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинская звезда Жироны получил травму и рискует не сыграть с Атлетико
Футбол | 11 апреля 2024, 15:23 5
Украинская звезда Жироны получил травму и рискует не сыграть с Атлетико
Украинская звезда Жироны получил травму и рискует не сыграть с Атлетико

Мичел рассказал, что Виктор Цыганков получил повреждение икроножной мышцы

ФОТО. Лицо Месси после позорного поражения Интера Майами в Мексике
Футбол | 11 апреля 2024, 09:10 9
ФОТО. Лицо Месси после позорного поражения Интера Майами в Мексике
ФОТО. Лицо Месси после позорного поражения Интера Майами в Мексике

В ночь на 11 апреля «цапли» проиграли «Монтеррею» в ответном матче 1/4 Кубка чемпионов

Сколько дадут? Бенфика готовит первое предложение по Судакову
Футбол | 11.04.2024, 19:58
Сколько дадут? Бенфика готовит первое предложение по Судакову
Сколько дадут? Бенфика готовит первое предложение по Судакову
ВИДЕО. Сейв Лунина после удара Холанда может стать лучшим в Лиге чемпионов
Футбол | 11.04.2024, 06:15
ВИДЕО. Сейв Лунина после удара Холанда может стать лучшим в Лиге чемпионов
ВИДЕО. Сейв Лунина после удара Холанда может стать лучшим в Лиге чемпионов
Астон Вилла одержала победу над Лиллем, Брюгге минимально переиграл ПАОК
Футбол | 12.04.2024, 00:05
Астон Вилла одержала победу над Лиллем, Брюгге минимально переиграл ПАОК
Астон Вилла одержала победу над Лиллем, Брюгге минимально переиграл ПАОК
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Octopus
Милан лучше играл. Повторяется история прошлого года, когда Милан пропустил дальше Интер в ЛЧ, сейчас походу пропустит Рому.
Ответить
0
Login_loginchuck
Безмауровская Рома топ щас, в след сезоне должно быть цикаво
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Убийственные замены. Барселона вырвала победу у ПСЖ
Убийственные замены. Барселона вырвала победу у ПСЖ
10.04.2024, 23:53 20
Футбол
Известный биатлонист завершил карьеру в 31 год
Известный биатлонист завершил карьеру в 31 год
10.04.2024, 16:32
Биатлон
СТЕЦЕНКО: «Приехал подписывать контракт с Реал Фармой, а попал в ТЦК»
СТЕЦЕНКО: «Приехал подписывать контракт с Реал Фармой, а попал в ТЦК»
10.04.2024, 13:45 9
Футбол
Реал – Ман Сити – 3:3. Как Лунин пропустил трижды в суперматче. Видеообзор
Реал – Ман Сити – 3:3. Как Лунин пропустил трижды в суперматче. Видеообзор
10.04.2024, 00:48 4
Футбол
Форвард сборной Украины покинет клуб Ла Лиги по завершению сезона 2023/24
Форвард сборной Украины покинет клуб Ла Лиги по завершению сезона 2023/24
11.04.2024, 08:22 11
Футбол
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин? Последние два гола... Их не спасти»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин? Последние два гола... Их не спасти»
10.04.2024, 00:51 2
Футбол
Куртуа рассказал, виноват ли Лунин в быстром пропущенном голе от Ман Сити
Куртуа рассказал, виноват ли Лунин в быстром пропущенном голе от Ман Сити
10.04.2024, 23:20
Футбол
Известен клуб, который может возглавить Зидан. Там будет звездный помощник
Известен клуб, который может возглавить Зидан. Там будет звездный помощник
10.04.2024, 08:22 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем