Лига Европы. Рома минимально обыграла Милан на Сан-Сиро

Первая часть итальянского противостояния в Лиге Европы между «Миланом» и «Ромой» состоялась на «Сан-Сиро». Гости сумели одержать минимальную победу, судьбу встречи решил ранний гол центрального защитника «Волков» Джанлуки Манчини ударом головой после подачи углового. В концовке «Милан» мог избежать поражения, однако Оливье Жиру с нескольких метров послал мяч в перекладину.

Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч

Милан – Рома – 0:1

Гол: Манчини 17

Ранее «Аталанта» на выезде разгромила «Ливерпуль» 3:0.

Ответный матчи состоятся через неделю, 18 апреля.