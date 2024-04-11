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Лига Европы
Милан
11.04.2024 22:00 - : -
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
11 апреля 2024, 05:06 |
11
0

Милан – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию первого матча 1/4 финала ЛЕ 11 апреля в 22:00 по Киеву

11 апреля 2024, 05:06 |
11
0
Милан – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

11 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы между командами «Милан» (Италия) и «Рома» (Италия).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Прогноз на матч Милан – Рома читайте в Telegram

Ответный поединок состоится 18 апреля в 22:00 по Киеву в Риме, арена «Олимпико».

Победитель матчевого противостояния сыграет либо против «Байера», либо против «Вест Хэма».

Видеотрансляцию матча покажет сервис MEGOGO.

Милан – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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