Лига Европы11 апреля 2024, 05:06 |
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Милан – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию первого матча 1/4 финала ЛЕ 11 апреля в 22:00 по Киеву
11 апреля 2024, 05:06 |
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11 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы между командами «Милан» (Италия) и «Рома» (Италия).
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Прогноз на матч Милан – Рома читайте в Telegram
Ответный поединок состоится 18 апреля в 22:00 по Киеву в Риме, арена «Олимпико».
Победитель матчевого противостояния сыграет либо против «Байера», либо против «Вест Хэма».
Видеотрансляцию матча покажет сервис MEGOGO.
Милан – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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