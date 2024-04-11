11 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы между командами «Милан» (Италия) и «Рома» (Италия).

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Поединок пройдет на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Прогноз на матч Милан – Рома читайте в Telegram

Ответный поединок состоится 18 апреля в 22:00 по Киеву в Риме, арена «Олимпико».

Победитель матчевого противостояния сыграет либо против «Байера», либо против «Вест Хэма».

Видеотрансляцию матча покажет сервис MEGOGO.

Милан – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция