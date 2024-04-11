11 апреля на «Сан-Сиро» пройдет первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Милан» встретится с «Ромой». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Милан

Команда в последние годы, при Стефано Пиоли, смогла показать неплохие и, главное, стабильные результаты. Сначала было второе место, лучший результат за почти полное десятилетие - а через год, в 2022-м, получилось оформить долгожданное скудетто. В прошлом сезоне титул в Серии А не удержали, зато в Лиге чемпионов дошли до полуфинала. Сейчас там обидно вылетели после группового этапа (по дополнительным показателям при равенстве очков уступили 2-е место ПСЖ), зато в Лиге Европы хороши. Красно-черные, заодно выйдя на внутренней арене на второе место, смогли справиться последовательно и с Ренном, и с пражской Славией. Причем оба раза россонери во многом все решали в первом поединке, как раз на Сан-Сиро: разгромили 3:0 французов и оформили уверенные 4:2 с чехами.

Рома

Клуб все еще хочет позиционировать себя как местный гранд. Но это нужно подтверждать выступлениями в топ-турнире, Лиге чемпионов. А она остается недостижимой немало лет подряд. Не справился с задачей и Жозе Моуринью, хотя брал Лигу конференций в 2022-м году, а в прошлом финале Лиги Европы волки уступили в затяжной серии пенальти Севилье. В итоге Особенный окончательно разочаровал к концу зимы. И, казалось, джалоросси уже ставили крест на этом сезоне - ну не верится, что кто-то всерьез ждал успехов от Де Росси. Но местная легенда в статусе и.о. показал неплохой старт своей карьеры в Серии А, заставив вновь всерьез рассуждать о шансах на финиш в топ-4 Серии А. А в Лиге Европы итальянцы справились с Фейеноордом (по пенальти после обмена ничьими 1:1), а Брайтон в первом же поединке разгромили 4:0.

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Статистика личных встреч

В последний раз столичные волки выигрывали еще осенью 2019-го года. После этого было 3 ничьи при 6 победах, в том числе в обоих крайних поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом россонери. Согласимся и поставим на победу хозяев арены (коэффициент - 2,1).