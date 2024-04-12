Стефано Пиоли прокомментировал поражение от Ромы в матче Лиги Европы
Главный тренер «Милана» верит, что ответный матч может все изменить
«Милан» Стефано Пиоли на «Сан-Сиро» принимал «Рому» в рамках матча 1/4 финала Лиги Европы. Встреча завершилась минимальной победой «волков». Наставник «россонери» дал комментарий после поединка.
«Мы провели хорошую игру, но не отличную. Нужно было быть смелее в первом тайме. Мы могли бы добиться ничьей, но есть еще ответная игра, и я верю, что мы сможем все исправить.
Мне понравилось, как команда действовала во втором тайме, но нам нужно больше рисковать. Я ожидаю гордости и воли к победе в ответном матче», – сказал Стефано Пиоли.
Лига Европы 2023/24. 1/4 финала
Первые матчи. 11 апреля
22:00. Милан (Италия) – Рома (Италия) – 0:1
Гол: Манчини, 17
Видео гола и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Джанлука Манчини, 17 мин.
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