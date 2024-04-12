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Лига Европы
Милан
11.04.2024 22:00 – FT 0 : 1
Рома
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Лига Европы
12 апреля 2024, 03:30 | Обновлено 12 апреля 2024, 03:31
77
0

Стефано Пиоли прокомментировал поражение от Ромы в матче Лиги Европы

Главный тренер «Милана» верит, что ответный матч может все изменить

12 апреля 2024, 03:30 | Обновлено 12 апреля 2024, 03:31
77
0
Стефано Пиоли прокомментировал поражение от Ромы в матче Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

«Милан» Стефано Пиоли на «Сан-Сиро» принимал «Рому» в рамках матча 1/4 финала Лиги Европы. Встреча завершилась минимальной победой «волков». Наставник «россонери» дал комментарий после поединка.

«Мы провели хорошую игру, но не отличную. Нужно было быть смелее в первом тайме. Мы могли бы добиться ничьей, но есть еще ответная игра, и я верю, что мы сможем все исправить.

Мне понравилось, как команда действовала во втором тайме, но нам нужно больше рисковать. Я ожидаю гордости и воли к победе в ответном матче», – сказал Стефано Пиоли.

Лига Европы 2023/24. 1/4 финала

Первые матчи. 11 апреля

22:00. Милан (Италия) – Рома (Италия) – 0:1

Гол: Манчини, 17

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Джанлука Манчини, 17 мин.

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Милан Рома Рим Милан - Рома Лига Европы Стефано Пиоли пресс-конференция
Источник УЕФА
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