Лига Европы12 апреля 2024, 01:15 | Обновлено 12 апреля 2024, 01:57
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Милан – Рома – 0:1. Как в дерби забил Манчини. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор первого поединка 1/4 финала Лиги Европы
12 апреля 2024, 01:15 | Обновлено 12 апреля 2024, 01:57
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Вечером 11 апреля состоялись поединки 1/4 финала Лиги Европы.
В итальянском дерби Милан на домашней арене проиграл первый поединок Роме (0:1).
Единственный гол для римлян забил Джанлука Манчини на 17-й минуте.
Ответный матч четвертьфинала Лиги Европы пройдет через неделю, 18 апреля.
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Лига Европы 2023/24. 1/4 финала
Первые матчи. 11 апреля
22:00. Милан (Италия) – Рома (Италия) – 0:1
Гол: Манчини, 17
Видео гола и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Джанлука Манчини, 17 мин.
События матча
17’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Манчини (Рома).
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