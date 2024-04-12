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Лига Европы
Милан
11.04.2024 22:00 – FT 0 : 1
Рома
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Лига Европы
12 апреля 2024, 01:15 | Обновлено 12 апреля 2024, 01:57
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0

Милан – Рома – 0:1. Как в дерби забил Манчини. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор первого поединка 1/4 финала Лиги Европы

12 апреля 2024, 01:15 | Обновлено 12 апреля 2024, 01:57
50
0
Милан – Рома – 0:1. Как в дерби забил Манчини. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэл Леау

Вечером 11 апреля состоялись поединки 1/4 финала Лиги Европы.

В итальянском дерби Милан на домашней арене проиграл первый поединок Роме (0:1).

Единственный гол для римлян забил Джанлука Манчини на 17-й минуте.

Ответный матч четвертьфинала Лиги Европы пройдет через неделю, 18 апреля.

Лига Европы 2023/24. 1/4 финала

Первые матчи. 11 апреля

22:00. Милан (Италия) – Рома (Италия) – 0:1

Гол: Манчини, 17

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Джанлука Манчини, 17 мин.

События матча

17’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Манчини (Рома).
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Милан Рома Рим Лига Европы Милан - Рома Джанлука Манчини видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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