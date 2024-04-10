В воскресенье, 14 марта, состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят полтавская «Ворскла» и «Шахтер» Донецк.

Игра пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского. Матч начнется в 13:30.

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Полтавская «Ворскла» в турнирной таблице УПЛ занимает 7-е место, имея в активе 30 очков после 23 матча. Донецкий «Шахтер» располагается в турнирной таблице сезона на 1-м месте. В 21 поединке «горняки» набрали 49 очков.

Видеотрансляцию матча «Ворскла» – «Шахтер» проводит УПЛ ТВ.

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч также доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Ворскла – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция