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Чемпионат Украины
Ворскла
14.04.2024 13:00 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
10 апреля 2024, 13:55 | Обновлено 10 апреля 2024, 13:58
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0

Ворскла – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 апреля в 13:00 матч 24-го тура УПЛ

10 апреля 2024, 13:55 | Обновлено 10 апреля 2024, 13:58
201
0
Ворскла – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 14 марта, состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят полтавская «Ворскла» и «Шахтер» Донецк.

Игра пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского. Матч начнется в 13:30.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Полтавская «Ворскла» в турнирной таблице УПЛ занимает 7-е место, имея в активе 30 очков после 23 матча. Донецкий «Шахтер» располагается в турнирной таблице сезона на 1-м месте. В 21 поединке «горняки» набрали 49 очков.

Видеотрансляцию матча «Ворскла» – «Шахтер» проводит УПЛ ТВ.

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч также доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Ворскла – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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смотреть онлайн Шахтер Донецк Ворскла Полтава Ворскла - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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