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Чемпионат Украины
Колос К
07.04.2024 15:30 – FT 1 : 1
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
07 апреля 2024, 17:20 | Обновлено 07 апреля 2024, 17:21
239
0

Хотя бы не проиграли. Колос и Металлист 1925 продлили безвыигрышные серии

Ковалевский клуб не смог одержать победу в своем 130-м матче в УПЛ

07 апреля 2024, 17:20 | Обновлено 07 апреля 2024, 17:21
239
0
Хотя бы не проиграли. Колос и Металлист 1925 продлили безвыигрышные серии
УПЛ

В воскресенье, 7 апреля, ковалевский «Колос» и харьковский «Металлист 1925» встретились в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги.

Отчет о матче ожидайте позже...

Украинская Премьер-лига. 23 тур.

«Колос» – «Металлист 1925» – 1:1

Голы: Рангел (23) – Борячук (47).

Предупреждения: Обинайя (89) - Рангел (24), Ореховский (74), Черноморец (75).

«Колос»: Фесюн – Черноморец, Бондаренко, Бурда, Лучкевич – Цуриков, Ориховский (Велетень, 82), Богданов (Милько, 71), Топалов (Демченко, 82) – Рангел (Ильин, 71), Паулаускас (Безбородько, 68).

«Металлист 1925»: Мозиль – Жичиков (Гармаш, 85), Имереков, Фарина, Капинус – Габелок, Юрченко (Обинайя, 85), Дмитренко, Борячук (Безуглый, 73) – Юсов, Сидоров.

Арбитр: Назарий Дёрдь (Ужгород).

Стадион: «Колос» (село Коваливка Киевской области).

КОЛОС – МЕТАЛЛИСТ 1925. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Колос Ковалевка Колос - Металлист 1925 отчеты
Источник Sport.ua
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