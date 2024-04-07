Хотя бы не проиграли. Колос и Металлист 1925 продлили безвыигрышные серии
Ковалевский клуб не смог одержать победу в своем 130-м матче в УПЛ
В воскресенье, 7 апреля, ковалевский «Колос» и харьковский «Металлист 1925» встретились в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги.
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Украинская Премьер-лига. 23 тур.
«Колос» – «Металлист 1925» – 1:1
Голы: Рангел (23) – Борячук (47).
Предупреждения: Обинайя (89) - Рангел (24), Ореховский (74), Черноморец (75).
«Колос»: Фесюн – Черноморец, Бондаренко, Бурда, Лучкевич – Цуриков, Ориховский (Велетень, 82), Богданов (Милько, 71), Топалов (Демченко, 82) – Рангел (Ильин, 71), Паулаускас (Безбородько, 68).
«Металлист 1925»: Мозиль – Жичиков (Гармаш, 85), Имереков, Фарина, Капинус – Габелок, Юрченко (Обинайя, 85), Дмитренко, Борячук (Безуглый, 73) – Юсов, Сидоров.
Арбитр: Назарий Дёрдь (Ужгород).
Стадион: «Колос» (село Коваливка Киевской области).
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