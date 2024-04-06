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Чемпионат Украины
Колос К
07.04.2024 15:30 - : -
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
06 апреля 2024, 21:23 |
23
0

Колос – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча чемпионата Украины по футболу

06 апреля 2024, 21:23 |
23
0
Колос – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
ФК Колос

В воскресенье, 7 апреля, коваливский «Колос» и харьковский «Металлист 1925» встретятся в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги. Поединок состоится в селе Коваливка (Киевская область) на стадионе «Колос». Начало запланировано на 15.30.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

До начала 23-го тура «Колос» занимал 10 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 24 очка. «Металлист 1925 года» шел на предпоследнем, 15 месте. Харьковчане в 22 матчах набрали 16 зачетных баллов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Металлист 1925», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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