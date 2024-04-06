В воскресенье, 7 апреля, коваливский «Колос» и харьковский «Металлист 1925» встретятся в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги. Поединок состоится в селе Коваливка (Киевская область) на стадионе «Колос». Начало запланировано на 15.30.

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До начала 23-го тура «Колос» занимал 10 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 24 очка. «Металлист 1925 года» шел на предпоследнем, 15 месте. Харьковчане в 22 матчах набрали 16 зачетных баллов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Металлист 1925», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.