07.04.2024 15:30 – FT 1 : 1
Украина. Премьер лига07 апреля 2024, 18:12 |
317
0
Колос – Металлист 1925 – 1:1. Шедевр Борячука. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 23-го тура УПЛ
07 апреля 2024, 18:12 |
317
0
7 апреля состоялся матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги между командам «Колос» и «Металлист 1925». Игра завершилась со счетом 1:1.
Счет в поединке на 23-й минуте открыл Лукас Рангел и вывел хозяев вперед.
На 47-й Андрей Борячук супервыстрелом сравнял счет.
УПЛ. 23-й тур. 7 апреля
Колос – Металлист 1925 – 1:1
Голы: Рангел, 23 – Борячук, 47
Видео голов и обзор матча:
События матча
47’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Борячук (Металлист 1925).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Ранжел (Колос К).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 апреля 2024, 22:33 1
Украинский фулбек вышел в стартовом составе
Футбол | 07 апреля 2024, 17:35 2
Главный тренер «Александрии» прокомментировал поражение от «Черноморца»
Футбол | 07.04.2024, 11:30
Футбол | 06.04.2024, 22:51
Футбол | 06.04.2024, 18:33
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.04.2024, 21:05
06.04.2024, 08:31 1
06.04.2024, 20:38 58
06.04.2024, 17:21 3
07.04.2024, 00:45 7
05.04.2024, 16:05 10
06.04.2024, 17:47 3
Бокс