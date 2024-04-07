7 апреля состоялся матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги между командам «Колос» и «Металлист 1925». Игра завершилась со счетом 1:1.

Счет в поединке на 23-й минуте открыл Лукас Рангел и вывел хозяев вперед.

На 47-й Андрей Борячук супервыстрелом сравнял счет.

УПЛ. 23-й тур. 7 апреля

Колос – Металлист 1925 – 1:1

Голы: Рангел, 23 – Борячук, 47

Видео голов и обзор матча: