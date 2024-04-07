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Чемпионат Украины
Колос К
07.04.2024 15:30 – FT 1 : 1
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 апреля 2024, 18:12 |
317
0

Колос – Металлист 1925 – 1:1. Шедевр Борячука. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 23-го тура УПЛ

07 апреля 2024, 18:12 |
317
0
Колос – Металлист 1925 – 1:1. Шедевр Борячука. Видео голов и обзор матча
УПЛ

7 апреля состоялся матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги между командам «Колос» и «Металлист 1925». Игра завершилась со счетом 1:1.

Счет в поединке на 23-й минуте открыл Лукас Рангел и вывел хозяев вперед.

На 47-й Андрей Борячук супервыстрелом сравнял счет.

УПЛ. 23-й тур. 7 апреля

Колос – Металлист 1925 – 1:1

Голы: Рангел, 23 – Борячук, 47

Видео голов и обзор матча:

События матча

47’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Борячук (Металлист 1925).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Ранжел (Колос К).
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Источник Sport.ua
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