Виктор СКРИПНИК: «Мы работаем, чтобы как можно быстрее победить»

Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Виктор Скрипник поделился эмоциями от матча с «Колосом» (1:1) в рамках 23-го тура УПЛ.

– Все знают, как сложно здесь играть. Эта команда по статистике на первом месте в УПЛ по ударам после стандартных положений. «Колос» – это очень мощная команда, хорошо играющая на втором этаже. Поэтому, считаю, что для нас эта ничья – это больше позитива, чем негатива. Комплимент моим ребятам, потому что они не сникли, а продолжали играть в футбол, хотели сравнять счет, а потом хотели выиграть. К сожалению, это не удалось, но еще раз говорю, больше позитива от этой ничьей, чем было бы, если бы мы проиграли.

– Учитывая, что команда давно не побеждала, можете ли вы сказать, что сегодняшняя ничья как победа?

– Нет, это ничья. Победа – это нечто другое. Мы ее ждем. Нельзя сказать, что ничего для нее не делаем. Мы работаем, чтобы поскорее победить. Еще раз говорю, если мы будем так относиться к делу, как сегодня, то скоро одержим победу.

– Что сегодня удалось вашей команде? Чем удовлетворены?

– Как я уже сказал, что мы не сникли, мы дальше играли в футбол, мы не только выбивали мяч, была очень тяжелая борьба. Однако это «Колос» из Ковалевки, команда, отличающаяся от всех других команд мощным футболом. Мы тоже не просели, а гол забили с комбинации, которую мы отрабатывали на тренировках.

– Довольно часто сегодня с вашей тренерской скамьи звучали обращения к бригаде арбитров, как прокомментируете такие действия?

– Это простые эмоции, они есть у каждого. Никто не хочет проигрывать. Когда смотришь эпизод 50 на 50, оно кажется, что это против тебя. Мы поблагодарили всех арбитров, они нас понимают, мы их понимаем.

– Автор гола «Колоса» мог получить вторую желтую карточку. Соглашаетесь ли вы с судейским решением?

– Я уже говорил, что я не комментирую наших ребят в черных футболках. Я надеюсь, что они все честны. Но как они судят, есть матчи, где не всегда нравится. Хотя еще раз говорю, что мое мнение никто не спрашивает. Поэтому имеем то, что имеем. Сегодня было нормально.

– У нас такое положение, что каждый зачетный пункт, который мы зарабатываем – это уже позитив. Сыграть с такой мощной командой, как «Колос», и по-футбольному играть, не стоять позади и отбиваться, а пытаться играть в футбол, это больше позитива для моей команды. Надеюсь, если они и дальше будут так вести себя, работать, как мы работаем на тренировках, то вскоре и победим. Я поблагодарил команду за результат, за отдачу, за понимание. Мы хотим исправить все это, поэтому не можем дождаться уже следующего матча.

– Играли со своей любимой тактикой и почему вы долго не проводили замены, почему так?

– У нас много травмированных, поэтому мы даже во время тренировочного процесса между матчами, когда тренируемся, стараемся быть осторожными. Неприятно, когда вылетают игроки, на которых рассчитываешь. Мы стараемся с этим бороться, хотя это неотъемлемая составляющая футбола. Нужно с этим жить, что мы и делаем.

Что касается тактики, все перестраиваются, мы тоже перестраиваемся. Мы не просто играем в то, что нам хочется или просто так. Мы понимаем, с кем мы играем, с каким соперником, какие у него статистические данные, какие их стороны лучше, чем у других команд. Мы к любому сопернику готовимся. Другое дело – удается это или нет.

Сегодня мы и по-футбольному выглядели достойно, были хорошие моменты в игровом плане. Можно сказать, что мы тоже хорошие моменты имели и понимали, что борьба – это то, что отличает «Колос» от других команд. Если мы посмотрим на статистику, то они лидеры по ударам после стандартов, подборы, борьба в воздухе. Это мощная команда, против которой сложно играть, тем более, на выезде.