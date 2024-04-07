В воскресенье, 7 апреля, состоится поединок 23 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ковалевский «Колос» и харьковский «Металлист 1925». Игра пройдет в Ковалевке на поле стадиона «Колос», начало – в 15:30.

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Колос

Весной из тура в тур в анонсах, которые приходилось писать и в которых одним из участников матча был ковалевский «Колос», постоянно делался акцент на том, что у ковалевцев лучшая защита в чемпионате. И действительно, после первой части команда пропустила только 10 голов, что было отличным результатом. Однако туры понемногу сменяли друг друга, и словосочетание «лучшая защита» сначала плавно перешло в «пока что лучшая защита», «несмотря на все, лучшая защита». А перед отчетным матчем о ковалевском защитном звене уже нужно писать «одна из двух лучших».

Такие метаморфозы произошли из-за того, что только в стартовом поединке весной ковалевцы выиграли и не пропустили (2:0 с «Вересом»), а дальше началась серия из четырех поражений подряд. И пусть в соперниках были крепкий «Рух» и претенденты на чемпионство «Шахтер», «Кривбасс» и «Днепр-1», но факт того, что ковалевская защита начала много пропускать, а ковалевская атака привычно проседает, никто не отменил.

Атаку же «Колоса» в международную паузу усилил литовец Паулаускас. И пусть в матче 22 тура он не вышел в основе, однако команда уже привычно делала навесы на другого центрфорварда-легионера – Рангела, сильно это не помогло.

Плохие результаты тренер кузнецов Ярослав Вишняк, которого слухи постоянно отправляют в отставку, обьяснил кадровыми проблемами – мол, нет всех игроков, которых наигрывали на сборах, в частности, Тотовицкого.

Металлист 1925

«Колос» плохо играет весной, но, по сравнению с «Металлистом 1925», ковалевцы, которые все же набрали три очка, выглядят лучше. Дело в том, что в пяти матчах после рестарта УПЛ «Металлист 1925». набрал только одно очко, сыграв вничью с ЛНЗ. Другие матчи против «Динамо», «Миная», «Руха» и «Зори» непременно заканчивались поражением харьковчан, в результате чего команда находится в зоне вылета на предпоследнем месте.

И ситуацию пока не может исправить даже тренерский штаб во главе с Виктором Скрипником, в доверии к которому часто признавалось руководство клуба. Однако время идет, а улучшить ситуацию в клубе не могут даже сверхопытные специалисты, несмотря на то, что главные прихоти Скрипника – Гармаш и Юрченко – были оперативно подписаны.

Посмотрим, действительно ли хватит терпения руководству, если не удастся победить даже не слишком мотивированный «Колос». Но есть ощущение, что Виктор Скрипник свой лимит доверия далеко не исчерпал.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли 7 матчей: +3=3-1, разница мячей 5-2 в пользу «Колоса».

Прогноз на противостояние

Спрогнозируем веселый боевой матч, в котором победу одержат гости – просто потому, что «Колосу» особенно ничего не нужно в турнирном плане, а харьковчанам крайне важны очки для минимизации проблем с сохранением прописки.

Ориентировочные составы:

«Колос»: Фесюн - Лучкевич, Бурда, Бондаренко, Цуриков - Богданов, Демченко - Ильин, Ориховский, Топалов - Паулаускас.

«Металлист 1925»: Проценко – Фарина, Червак, Имереков, Капинус – Юрченко – Габелок, Моура – Гармаш – Сидоров, Юсов.

7 апреля, воскресенье