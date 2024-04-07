Ротаня вновь смыл одесский шторм. Черноморец переиграл Александрию

Сезон украинской Премьер-лиги находится в самом разгаре и уже точно избавился от зимнего слоя льда с приближением жаркой весенней части. Оно и неудивительно – командам осталось сыграть менее трети от запланированного количества противостояний, поэтому борьба не просто обострилась, а по-настоящему накалилась.

Для коллективов, находящихся под угрозой оказаться хотя бы в переходных матчах, – тем более. И по состоянию на момент начала двадцать третьего тура национального первенства одесский «Черноморец» и «Александрия» принадлежали к их перечню. Команда Руслана Ротаня за последние несколько туров вообще едва наскребла тех драгоценных зачетных баллов для того, чтобы хоть немного чувствовать себя в безопасности, но на пути к приближению к экватору для нее препятствия ставил именно коллектив Романа Григорчука.

Чисто из математических соображений «полиграфам» нужно было побеждать в отчетном противостоянии на поле соперников, которым они в первом круге вообще сгорели со счетом 1:5. Именно поэтому мы значительно чаще «моряков» видели гостей в атаке на первых минутах, но получилось так, что весь пыл «Александрии» себя исчерпал на дальнем ударе Калитвинцева, с которым справился Варакута.

А дальше с защитой команды Ротаня начали происходить уже привычные странные вещи. Как не Брагару оставят без опеки в центре штрафной, с добивания удара которого отметится Бойчук на 10 минуте, так уже через несколько мгновений Кампуш пропустит мимо себя Штогрина, которого потом будет вынужден толкать в спину уже в пределах штрафной. Тогда же в игру впервые подключился VAR, и в итоге защитника «Александрии» удалили, вместо предупреждения.

Это решение потом хорошо объяснил широкой общественности комментатор телетрансляции, поэтому кто услышал – тот услышал, а остальные могли и дальше спорить. Но не очень сильно, потому что можно было пропустить и третий гол «Черноморца» под занавес первого тайма, который оказался на счету Ермакова. Должен ли был защитник добивать в пустые ворота удар Штогрина почти с нулевого угла на левом фланге штрафной, потому что мяч и так заходил за линию, или нет – пусть между собой решают. Но Андрей сначала очень обиделся.

И со всеми этими преимуществами и проблемами соперников, Брагару на ровном месте привез пропущенный мяч в конце первого тайма, когда подарил возможность отличиться Шулянскому с центрального входа в штрафную. Но хуже даже было то, что Максим никак не сделал работу над ошибками, и уже второй тайм начинался с похожего эпизода с его участием, но тогда забивал Беляев. И не впервые же в этом сезоне подобное случается!

Да и вообще игра команды Романа Григорчука после перерыва вызвала слишком много вопросов. Наверное, не следует так осторожно вести себя против соперников, которые находятся в меньшинстве и едва собирают силы на очередное наступление. «Александрия» в итоге больше не угрожала воротам Варакуты, но ведь и хозяева не угрожали владениям Шевченко. А условия-то были очень благоприятные! Тем не менее «Черноморец» победил, и это уже серия в чемпионате.

В следующие выходные одесский «Черноморец» будет играть на выезде против луганской «Зари», тогда как «Александрия» дома встретится с киевским «Динамо».

Наши оценки:

«Черноморец» (замены): Иеде – 5,5, Альваренга – 5,5.

«Александрия» (замены): Де – 6,0, Шостак – 6,0, Смирный – б/о, Сигеев – б/о, Костышин – б/о.

Украинская Премьер-лига. 23-й тур.

«Черноморец» – «Александрия» – 3:2

Голы: Бойчук, 10, Путря, 18 (пен.), Ермаков, 44 – Шулянский, 45+2, Беляев, 52

Предупреждения: Альваренга, 84, Варакута, 88 – Брагару, 54

Удаление: Кампуш, 16 (грубый фол)

«Черноморец»: Варакута – Ермаков, Гучек, Салюк, Путря – Брагару, Васильев, Бойчук (Иеде, 54) – Штогрин, Кузык, Бадибанга (Альваренга, 74).

«Александрия»: Шевченко – Мартынюк, Кампуш, Логинов, Копина – Беляев (Де, 64), Михайленко (Костышин, 86), Калюжный (Смирный, 76) – Шулянский (Сигеев, 76), Кулаков (Шостак, 65), Калитвинцев.

Арбитр: Денис Шурман (Киевская обл.).

Стадион: «Черноморец» (Одесса).

Удары (в створ): 8 (5) – 9 (4)

Угловые: 1 – 2

Оффсайды: 1 – 0.

ЧЕРНОМОРЕЦ – АЛЕКСАНДРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 18°C