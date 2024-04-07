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Черноморец
07.04.2024 13:00 – FT 3 : 2
Александрия
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Украина. Премьер лига
07 апреля 2024, 16:08 |
795
0

Черноморец – Александрия – 3:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 23-го тура УПЛ

07 апреля 2024, 16:08 |
795
0
Черноморец – Александрия – 3:2. Видео голов и обзор матча
ФК Черноморец

В воскресенье, 7 апреля, состоялся матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли «Черноморец» и «Александрия».

Украинская Премьер-лига. 23-й тур.

«Черноморец» – «Александрия» – 3:2

Голы: Бойчук, 10, Путря, 18 (пен.), Ермаков, 44 – Шулянский, 45+2, Беляев, 52

Предупреждения: Альваренга, 84, Варакута, 88 – Брагару, 54

Удаление: Кампуш, 16 (грубый фол)

«Черноморец»: Варакута – Ермаков, Гучек, Салюк, Путря – Брагару, Васильев, Бойчук (Иеде, 54) – Штогрин, Кузык, Бадибанга (Альваренга, 74).

«Александрия»: Шевченко – Мартынюк, Кампуш, Логинов, Копина – Беляев (Де, 64), Михайленко (Костышин, 86), Калюжный (Смирный, 76) – Шулянский (Сигеев, 76), Кулаков (Шостак, 65), Калитвинцев.

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Беляев (Александрия).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Артем Шулянский (Александрия).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Ермаков (Черноморец).
18’
ГОЛ ! С пенальти забил Илья Путря (Черноморец).
17’
Miguel (Александрия) получает красную карточку.
10’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Бойчук (Черноморец).
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Источник Sport.ua
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