Черноморец – Александрия – 3:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 23-го тура УПЛ
В воскресенье, 7 апреля, состоялся матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли «Черноморец» и «Александрия».
Украинская Премьер-лига. 23-й тур.
«Черноморец» – «Александрия» – 3:2
Голы: Бойчук, 10, Путря, 18 (пен.), Ермаков, 44 – Шулянский, 45+2, Беляев, 52
Предупреждения: Альваренга, 84, Варакута, 88 – Брагару, 54
Удаление: Кампуш, 16 (грубый фол)
«Черноморец»: Варакута – Ермаков, Гучек, Салюк, Путря – Брагару, Васильев, Бойчук (Иеде, 54) – Штогрин, Кузык, Бадибанга (Альваренга, 74).
«Александрия»: Шевченко – Мартынюк, Кампуш, Логинов, Копина – Беляев (Де, 64), Михайленко (Костышин, 86), Калюжный (Смирный, 76) – Шулянский (Сигеев, 76), Кулаков (Шостак, 65), Калитвинцев.
События матча
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