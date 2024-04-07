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07.04.2024 13:00 – FT 3 : 2
Александрия
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Украина. Премьер лига
07 апреля 2024, 16:11 | Обновлено 07 апреля 2024, 16:12
5542
3

Роман ГРИГОРЧУК: «Разочарован болельщиками Черноморца»

Главный тренер «Черноморца» прокомментировал победу над «Александрией»

07 апреля 2024, 16:11 | Обновлено 07 апреля 2024, 16:12
5542
3
Роман ГРИГОРЧУК: «Разочарован болельщиками Черноморца»
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал победу над «Александрией» (3:2) в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги:

– Ваши впечатления от игры?

– Я свои впечатления не буду в полной мере комментировать, но я очень доволен, что мы выиграли. Я ждал, чтобы поскорее зайти в раздевалку и увидеть глаза своих футболистов. Сказать, что они огромные молодцы, просто красавцы. Они выиграли игру. Как игра складывалась, какие ошибки – это наш анализ. Но они сделали страшно важную вещь: они выиграли игру, играя третий матч подряд через 3 дня на четвертый в составе 10-11 человек. Огромное уважение, благодарность своим футболистам.

Хочу сказать здесь, мне это немножко наболело. Я сегодня разочарован нашими болельщиками на стадионе, признаюсь. Сегодня был тот момент, когда нам как никогда была нужна их поддержка, а не их, блин, критика. Так что я ужасно этим моментом расстроен.

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Александрия Украинская Премьер-лига Черноморец - Александрия Роман Григорчук пресс-конференция
Источник УПЛ-ТВ
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Gudok
Одесса - город евреев
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0
ErichMariaШевченко
Это Одесса и там одни Жванецкие)
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0
mini.f
Ротань почав зливати ігри, треба чимось закривати фінансові проблеми клубу...
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-3
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