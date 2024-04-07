Роман ГРИГОРЧУК: «Разочарован болельщиками Черноморца»

Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал победу над «Александрией» (3:2) в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги:

– Ваши впечатления от игры?

– Я свои впечатления не буду в полной мере комментировать, но я очень доволен, что мы выиграли. Я ждал, чтобы поскорее зайти в раздевалку и увидеть глаза своих футболистов. Сказать, что они огромные молодцы, просто красавцы. Они выиграли игру. Как игра складывалась, какие ошибки – это наш анализ. Но они сделали страшно важную вещь: они выиграли игру, играя третий матч подряд через 3 дня на четвертый в составе 10-11 человек. Огромное уважение, благодарность своим футболистам.

Хочу сказать здесь, мне это немножко наболело. Я сегодня разочарован нашими болельщиками на стадионе, признаюсь. Сегодня был тот момент, когда нам как никогда была нужна их поддержка, а не их, блин, критика. Так что я ужасно этим моментом расстроен.