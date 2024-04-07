В воскресенье, 7 апреля, в Одессе на стадионе «Черноморец» состоится матч двадцать третьего тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют одесский «Черноморец» и «Александрия». Стартовый свисток рефери Дениса Шурмана из Киевской области прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Черноморец



Команда Романа Григорчука в конце прошлого года не могла выиграть четыре матча кряду, но на зимний перерыв уходила с победой над «Колосом», после которой все были оптимистично настроены на работу во время длительного отпуска. Но затем зима осталась позади, а «моряки» вернулись к официальным матчам все с теми же четырьмя матчами без побед кряду.

Закономерность? Возможно, но в осенней части «Черноморец» боролся до последнего чуть ли в каждом матче, чего в начале официальной программы 2024 года и близко не было. Вплоть до выезда в Житомир в гости к «Полесью» неделей ранее – там «моряки» устроили настоящий шторм для новичков элитного дивизиона (4:1). И все ради того, чтобы посреди недели уступить «Шахтеру» в Кубке с зеркальным счетом и вылететь из полуфинала данного турнира соответственно.

Послужит ли этот результат началом новой серии? Вот и узнаем в ближайшее время. Дальше у «Черноморца» будут «Заря», «Кривбасс» и «Минай», а потом еще и два подряд матча против «горняков» сверху, что сделает календарь попросту невыносимым. Есть ли тут повод беспокоиться об очередной полосе неудач? На наш взгляд, есть. Одесса для домашней команды уже давно перестала быть крепостью, да и как тут справляться без поддержки родных болельщиков, когда единственное полноценное место для встречи с ними – Львов во время кубковой игры против «Шахтера»? Впрочем, запас прочности у середняка турнирной таблицы еще имеется, поэтому есть, на что опереться в случае очередной неудачи.

Александрия



Чего не скажешь о команде Руслана Ротаня. «Александрия» за последние четыре тура набрала восемь очков, и если бы не фокусы бывших представителей менеджмента клуба в матче против «Шахтера», то этих самых баллов было бы аж девять за пять игр. Половина от набранного до этого момента пунктов, что уже говорит о многом.

Стало быть, «полиграфы» сейчас на подъеме, а в их ситуации – на подъеме из подвала турнирной таблицы, куда коллектив Ротаня угодил чуть ли не со старта сезона, пока пытался отыскать в себе тягу к специфическому футболу главного тренера. Именно в этот тяжелый период и состоялась первая встреча с «Черноморцем» в текущем сезоне, после которой болельщики были повергнуты в шок – поражение 1:5 на «Нике». Хорошо, что тогда публику еще не пускали на трибуны.

Но это было в прошлом, тогда как сейчас у «Александрии» уже четко сформирована задача по борьбе за выживание, и тут даже не матч против «Черноморца» будет играть важную роль, а встречи с «Оболонью» и ЛНЗ во второй половине апреля. Тогда-то все и решится, но на пользу «полиграфов» ли? Команда по-прежнему очень мало забивает (в два раза меньше одесситов, например), но при этом достаточно много пропускает. Даже от «Миная» неделей ранее коллектив Ротаня получил два мяча, хотя на по ходу игры вел 2:0, а потом решил «отметиться» Кирилл Ковалец.

История встреч



Футбольные пути «Черноморца» и «Александрии» ранее пересекались 30 раз в рамках Премьер-лиги, Первой лиги и Кубка Украины. Наблюдается перевес по количеству побед со стороны «полиграфов» – 12 успешных матчей против 9 побед «Черноморца». Разница голов – 42:43. Крупнейшая победа «Черноморца» – 5:1 (2023), «Александрии» – 4:1 (2001), 3:0 (2019). Команды в последний раз играли в конце сентября прошлого года, когда годы Виталия Ермакова, Андрея Штогрина, Ореста Кузыка, Александра Васильева и Богдана Бойчука против мяча Антона Кравченко и обусловили ту самую крупнейшую победу «одесситов» (5:1).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 37-летний Денис Шурман из Киевской области, который на своем счету имеет уже 60 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Евгений Петраков и Дмитрий Оганесян, а резервным арбитром отработает Клим Заброда. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Александром Соловьяном, которому будет помогать Владимир Володин. У Шурмана есть опыт проведения матча с участием «Черноморца» – 1 победа и 5 поражений, тогда как с «Александрией» он пересекался 11 раз – 2 победы, 3 ничьи и 6 поражений.

Ориентировочные составы



«Черноморец»: Варакута – Ермаков, Гучек, Салюк, Путря – Брагару, Васильев, Огиря – Штогрин, Бойчук, Бадибанга.

«Александрия»: Шевченко – Копина, Билошевский, Логинов, Скорко – Сигеев, Михайленко, Калюжный – Шулянский, Кулаков, Калитвинцев.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что эти две команды голами не особо порадуют. Нашей ставкой будет позиция – «Александрия» не проиграет и ТМ 2.5.

7 апреля, воскресенье