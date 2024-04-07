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Черноморец
07.04.2024 13:00 - : -
Александрия
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Украина. Премьер лига
07 апреля 2024, 12:57 |
180
1

Черноморец – Александрия – 0:0. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 23-го тура Украинской Премьер-лиги

07 апреля 2024, 12:57 |
180
1
Черноморец – Александрия – 0:0. Текстовая трансляция. LIVE
ФК Черноморец Одесса

Украинская Премьер-лига. 23-й тур.

«Черноморец» – «Александрия» - 0:0

«Черноморец»: Варакута – Ермаков, Гучек, Салюк, Путря – Брагару, Васильев, Бойчук – Штогрин, Кузык, Бадибанга.

Запасные: Билык, Вечный, Огиря, Иеде, Шаповал, Альваренга, Присяжнюк, Зе Гомеш, Ситников, Голуб.

«Александрия»: Шевченко – Мартынюк, Кампуш, Логинов, Копина – Беляев, Михайленко, Калюжный – Шулянский, Кулаков, Калитвинцев.

Запасные: Ермаков, Кравченко, Сигеев, Кулаковский, Ващенко, Скорко, Беззера, Смирный, Костышин, Шостак, Погорелый, Де.

Арбитр: Денис Шурман (Киевская обл.).

Стадион: «Черноморец» (Одесса).

В воскресенье, 7-го апреля, состоится поединок 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся одесский «Черноморец» и «Александрия». Матч пройдет в Одессе, на поле стадиона «Черноморец», начало в 13:00.

Команда Романа Григорчука долгое время не могла победить, но затем ее прорвало в Житомире против «Полесья» (4:1). Однако в полуфинале Кубка Украины посреди недели она получала противоположный счет по итогу игры против «Шахтера», и теперь вопрос – а есть ли силы развивать успех в чемпионате. У «Александрии» не было таких нагрузок, да и не проигрывает она уже четыре матча кряду. Кажется, Руслан Ротань нащупал правильный путь.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Александрия Украинская Премьер-лига Черноморец - Александрия текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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