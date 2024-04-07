Украинская Премьер-лига. 23-й тур.

«Черноморец» – «Александрия» - 0:0

«Черноморец»: Варакута – Ермаков, Гучек, Салюк, Путря – Брагару, Васильев, Бойчук – Штогрин, Кузык, Бадибанга.

Запасные: Билык, Вечный, Огиря, Иеде, Шаповал, Альваренга, Присяжнюк, Зе Гомеш, Ситников, Голуб.

«Александрия»: Шевченко – Мартынюк, Кампуш, Логинов, Копина – Беляев, Михайленко, Калюжный – Шулянский, Кулаков, Калитвинцев.

Запасные: Ермаков, Кравченко, Сигеев, Кулаковский, Ващенко, Скорко, Беззера, Смирный, Костышин, Шостак, Погорелый, Де.

Арбитр: Денис Шурман (Киевская обл.).

Стадион: «Черноморец» (Одесса).

В воскресенье, 7-го апреля, состоится поединок 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся одесский «Черноморец» и «Александрия». Матч пройдет в Одессе, на поле стадиона «Черноморец», начало в 13:00.

Команда Романа Григорчука долгое время не могла победить, но затем ее прорвало в Житомире против «Полесья» (4:1). Однако в полуфинале Кубка Украины посреди недели она получала противоположный счет по итогу игры против «Шахтера», и теперь вопрос – а есть ли силы развивать успех в чемпионате. У «Александрии» не было таких нагрузок, да и не проигрывает она уже четыре матча кряду. Кажется, Руслан Ротань нащупал правильный путь.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.