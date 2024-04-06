План Тони. От чего реально зависит будущее Де Дзерби в Брайтоне?

В последние несколько месяцев в Европе не осталось, пожалуй, ни одного авторитетного спортивного СМИ, которое бы не отличилось заметкой о вероятной смене места работы летом 2024 года нынешним коучем «Брайтона» Роберто Де Дзерби. 44-летний итальянский специалист, который известен в Украине по непродолжительной работе с «Шахтером» перед самым началом полномасштабного вторжения российских оккупантов, в своих многочисленных интервью также все чаще и чаще оставляет «дверь слегка приоткрытой», как бы намекая потенциальным работодателям, что он готов к новому вызову.

К потенциальным работодателям ближайшим летом относятся как минимум три гранда – «Ливерпуль», «Барселона» и «Бавария», в которых совершенно точно произойдут рокировки на тренерских мостиках. Не исключено, что заменить своего наставника пожелает и руководство «Манчестер Юнайтед». И если какой-то из этих клубов реально заинтересуется услугами Де Дзерби, то с высокой долей вероятности итальянец покинет «Брайтон» и пойдет на повышение.

Впрочем, сам Де Дзерби более чем умен, чтобы понимать ситуацию и не вредить себе прямо сейчас ради гипотетических возможностей в будущем. В настоящий момент Роберто имеет действующий контракт с «Брайтоном», который рассчитан еще на два сезона и позволяет итальянцу работать с весьма неплохим подбором исполнителей в клубе, который совсем недавно объявил о рекордных финансовых показателях прибыли.

Поэтому Де Дзерби говорит не прямо, а как бы намеками. Но в то же время практически любой футбольный болельщик способен «между строк» прочитать все, что хотел донести до широкой общественности итальянец. Таков уж стиль работы Де Дзерби: его зачастую весьма прямолинейные комментарии безумно нравятся фанатам, но способны вызывать «изжогу» у владельца клуба Тони Блума и его верного соратника Пола Барбера, который на протяжении двенадцати последних лет является исполнительным директором клуба, а в начале апреля подписал с «чайками» новый долгосрочный контракт – до 2030 года.

«Что касается меня, я еще не принял решения. Сперва я хочу поговорить с Тони [Блумом], моим клубом, чтобы понять их план, понять его план, план Тони. И только после этого мы вместе примем решение», – именно так недавно Роберто Де Дзерби прокомментировал информацию о своем отказе от подписания нового контракта с «чайками», которые хотели одним махом пролонгировать договора как с исполнительным директором, так и с главным тренером.

Этот комментарий итальянского коуча «Брайтона» вызывает сразу несколько очевидных вопросов: о каком плане Тони идет речь? Чем он может отличаться от взглядов самого Де Дзерби? И реально ли от этого что-то зависит, если Роберто получит конкретное и заманчивое приглашение от одного из европейских грандов?

brightonandhovealbion.com. Тони Блум

Прямо сейчас вряд ли кто-то будет оспаривать тот факт, что Де Дзерби удалось прекрасно адаптироваться в «Брайтоне» и проявить себя в английской Премьер-лиге. В сентябре 2022 года Тони Блум и Пол Барбер вынужденно обратились к услугам оказавшегося безработным из-за войны в Украине Роберто, поверив в его способности заменить ушедшего в «Челси» Грэма Поттера.

Изначальные «условия задачи» выглядели для Де Дзерби крайне сложными: итальянцу досталась неплохая команда, пребывавшая на подъеме, что являлось очевидным плюсом и преимуществом, но с другой стороны Роберто предстояло не завалить все это и не испортить многолетние труды Поттера, которого фанаты «Брайтона» буквально носили на руках.

И в целом Де Дзерби справился: в своем первом же сезоне в «Брайтоне» он вместе с командой финишировал на шестой позиции и сейчас, скорее всего, претендовал бы как минимум на зону еврокубков в АПЛ, если бы ранее клуб в течение летнего трансферного окна не продал сразу двух безоговорочных лидеров команды – Мойсеса Кайседо и Алексиса Макаллистера, а также не поспешил отправить в аренду в «Штутгарт» вновь стремительно раскрывшего свой бомбардирский талант Дениза Ундава.

Вместе с Де Дзерби «Брайтон» великолепно провел групповую стадию Лиги Европы, где угодил в непростой квартет с «Марселем», «Аяксом» и АЕКом, но сумел добыть 13 очков (4 победы при 1 ничьей и 1 поражении) в 6 матчах, и финишировал на первой строчке. Но уже на стадии 1/8 финала «чайки» были поставлены на место «Ромой», которая в первом же поединке нанесла им болезненное поражение со счетом 0:4.

Это фиаско Де Дзерби воспринял особенно болезненно, так как наверняка хотел доказать представителям Серии А, что в свое время в нем зря не разглядели огромный талант, что и побудило Роберто перебраться сперва в «Шахтер», а затем искать счастья на Туманном Альбионе с «Брайтоном». Коуч даже высказался о «серьезных ошибках», которые были допущены менеджментом клуба в дебютном для него европейском сезоне, но в целом последовавшие за этим сплетни в СМИ о наметившемся разладе между Де Дзерби и Блумом, видимо, оказались чересчур преувеличены, хотя ряд источников, знакомых с обстановкой внутри «Брайтона» и отмечает, что рабочие отношения тренера и владельца теперь выглядят «более неловкими», нежели ранее.

Публично реагировать даже пришлось Полу Барберу, который в своем заявлении особый акцент сделал на невероятной амбициозности итальянского наставника.

«Продажа лучших игроков и поддержание максимального уровня результата не сочетаются друг с другом, особенно если у вас есть тренер, который постоянно требует большего. Для Роберто не имеет значения, будем ли мы шестыми, так как он захочет быть пятыми. Если мы пятые, он хотел бы быть четвертыми. Так он устроен. Он требователен, но нам это нравится», – заявил Барбер.

brightonandhovealbion.com. Пол Барбер

Очевидно, что с приглашением Де Дзерби Блум и Барбер получили значительно больше дерзости от главного тренера, чем на это рассчитывали. Крис Хьютон и Грэм Поттер, которые являются предшественниками итальянца, демонстрировали более мягкий и толерантный подход во взаимоотношениях с топ-менеджментом своего клуба, не оказывая столь энергичного давления на руководство, как делает экс-коуч «Шахтера».

Кто-то справедливо скажет, что Де Дзерби моментами и вовсе выглядит словно пресловутая «заноза в пальце», однако итальянец прекрасно зарекомендовал себя в работе с кадрами. Роберто извлек практически максимум пользы из возможностей Джейсона Стила, Льюиса Данка, Солли Марча, Паскаля Гросса и Дэнни Уэлбека, одновременно великолепно развивая таких более молодых исполнителей, как Каору Митома, Эван Фергюсон, Хулио Энсисо, Факундо Буонанотте, Симон Адингра, Жоао Педро и Джек Хиншелвуд.

Клуб постарался поддержать Де Дзерби на трансферном рынке, однако найти полноценную замену для Кайседо и Макаллистера «чайкам» так и не удалось, что и стало серьезной проблемой. Например, Карлосу Балебе, за которого «Брайтон» заплатил «Лиллю» 27 миллионов евро, потребовалось значительно больше времени на адаптацию к Премьер-лиге и он, вероятно, сможет проявить себя во всей красе уже начиная со следующего сезона. Да и подписанные по прямой просьбе Де Дзерби Махмуд Дауд (свободный агент) и Ансу Фати (аренда из «Барселоны») успеха добиться также не смогли…

Впрочем, идти на колоссальные расходы Тони Блум все-таки вряд ли отважиться, как бы этого от него не ждал главный тренер команды. Нынешняя стратегия оказалась для «Брайтона» более чем успешной и имеющей право на жизнь, по причине чего отходить от нее, даже ради такого амбициозного и талантливого наставника как Де Дзерби, владелец «чаек» вряд ли пожелает.

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Более того, сейчас все указывает на то, что ближайшим летом «Брайтону» удастся получить от потенциального ухода Де Дзерби порядка 13 миллионов фунтов, которые прописаны в контракте итальянца с «чайками» в виде отступных. Учитывая тот факт, что ранее клуб уже получил от «Челси» около 20 миллионов фунтов за Грэма Поттера, подобная стратегия Блума и Барбера выглядит достойным примером для занесения ее в учебники по футбольному менеджменту и работе с кадрами.

Очевидно, что Роберто Де Дзерби останется для «Брайтона» одним из лучших наставников в истории, а после ухода из стана «чаек», вероятно, сумеет преуспеть где-то в другом клубе, но сейчас стремление итальянца ознакомиться с «планом Тони» выглядит, скорее, не более чем банальной игрой на публику. Де Дзерби не может не понимать, чего и как хочет Блум, а сам владелец «Брайтона» прекрасно осознает, насколько амбиции главного тренера его команды превышают его собственную готовность вступать в изначально выглядящие авантюрными «звездные войны» с английской топ-6 за право играть в Лиге чемпионов или еще нечто более значимое.

«Брайтон» не готов и не стремится повторять сказку «Лестера» по мотивам сезона-2015/16. Этот клуб более чем устраивает то, как ему удается функционировать в настоящий момент: и с точки зрения операционной деятельности, и в плане спортивных результатов. Для этого «чайкам» нужен наставник, способный обеспечить такого рода стабильность – буквально «заморозить» результаты для команды на долгие годы, гарантировав выгодные исходящие трансферы каждый сезон или хотя бы раз в пару лет. Роберто Де Дзерби явно не является таковым из-за своих высочайших амбиций. Он все еще очень верит в свой талант и хочет однажды поднять над головой не только трофей чемпиона английской Премьер-лиги, но и выиграть «ушастый» кубок Лиги чемпионов. И именно поэтому никакие «планы Тони» не способны обеспечить «Брайтону» и экс-коучу «Шахтера» длительный и плодотворный союз…