Шанс для Ливерпуля. Де Дзерби не договорился о новом контракте с Брайтоном
Ранее итальянца сватали на место Юргена Клоппа
Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби, которого прочат на место уходящего из «Ливерпуля» Юргена Клоппа, заявил, что пока не договорился с «чайками» о продлении контракта.
«На данный момент нет. Мы не достигли соглашения. Я хочу знать, каков план, проект и будущее, потому что, если я не буду чувствовать себя комфортно и у меня не будет правильной мотивации, я не смогу больше оставаться. Я хочу поговорить с моим клубом. У меня есть контракт, но проблема не в нем. Проблема в том, чтобы найти общий план, общую цель, общее видение будущего. Я еще не решил, какое у меня будущее. Я хочу поговорить с Тони Блумом (собственник «Брайтона» – прим.ред.) и моим клубом, чтобы понять их план, и тогда мы без проблем примем решение вместе», – заявил Де Дзерби.
Ранее СМИ сообщали, что боссы «Ливерпуля» отказались от варианта с приглашением на пост главного тренера Хаби Алонсо из «Байера», и хотят сосредоточиться на двух кандидатах – Рубене Амориме из «Спортинга» и Роберто Де Дзерби из «Брайтона».
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