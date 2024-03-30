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  4. Шанс для Ливерпуля. Де Дзерби не договорился о новом контракте с Брайтоном
Англия
30 марта 2024, 21:15 |
875
6

Шанс для Ливерпуля. Де Дзерби не договорился о новом контракте с Брайтоном

Ранее итальянца сватали на место Юргена Клоппа

30 марта 2024, 21:15 |
875
6
Шанс для Ливерпуля. Де Дзерби не договорился о новом контракте с Брайтоном
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби, которого прочат на место уходящего из «Ливерпуля» Юргена Клоппа, заявил, что пока не договорился с «чайками» о продлении контракта.

«На данный момент нет. Мы не достигли соглашения. Я хочу знать, каков план, проект и будущее, потому что, если я не буду чувствовать себя комфортно и у меня не будет правильной мотивации, я не смогу больше оставаться. Я хочу поговорить с моим клубом. У меня есть контракт, но проблема не в нем. Проблема в том, чтобы найти общий план, общую цель, общее видение будущего. Я еще не решил, какое у меня будущее. Я хочу поговорить с Тони Блумом (собственник «Брайтона» – прим.ред.) и моим клубом, чтобы понять их план, и тогда мы без проблем примем решение вместе», – заявил Де Дзерби.

Ранее СМИ сообщали, что боссы «Ливерпуля» отказались от варианта с приглашением на пост главного тренера Хаби Алонсо из «Байера», и хотят сосредоточиться на двух кандидатах – Рубене Амориме из «Спортинга» и Роберто Де Дзерби из «Брайтона».

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Роберто Де Дзерби Брайтон продление контракта Ливерпуль
Источник Daily Express
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Комментарии 6
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avk2307
Де Дзербі мені здається не потягне Баварію.
Він і Брайтон не тягне. Команда перестала бути "сильною" Так середняк звичайний. 
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+1
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Octopus
А что Брайтон когда-то сильным был? В 2023 он привел команду на 6 место, распродал лидеров, получил спад, при этом голов все равно забили много, на уровне прошлого сезона, не идет с результатами.До Де Дзерби Брайтон занимал 9 и 16 место в 2022 и 2021 году, сейчас идут 9-ми.Вполне себе ведет клуб на тот бюджет, который у него есть. Прошли те времена, когда без покупок наскребя по своим сусекам можно чего-то добиваться.Тут вопрос в том, сможет ли Де Дзерби демонстрировать футбол соответствующий топ-клубу, середняков не опускать ниже их уровня финансирования он вполне показал что может, при этом показывая атакующую игру, не сидя в обороне и трясясь от страха выгрызая очки. Матчи Брайтона всегда веселые, с темпом и сюжетом.
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