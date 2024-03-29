Ливерпуль отказался от идеи приглашения Хаби Алонсо

В «Ливерпуле» отказались от идеи пригласить Хаби Алонсо на пост главного тренера. Об этом сообщает The Times.

Испанский специалист считался одним из главных кандидатов на замену Юргену Клоппу, который покинет мерсисайдский клуб по окончанию сезона.

По данным источника, в «Ливерпуле» больше не рассматривают вариант с назначением Алонсо, поскольку считают, что он намерен остаться в «Байере» как минимум еще на один сезон.

Отмечается, что руководство «красных» переключится на альтернативных кандидатов — в шорт-лист клуба входят возглавляющий «Спортинг» Рубен Аморим и Роберто Де Дзерби из «Брайтона».