Матч начался под диктовку игроков «Динамо», для которого поле динамовского стадиона столицы столицы было родным, а не гостевым. Но действовали они в невысоком темпе, порой, даже очень размеренно. Однако им удалось забить быстрый гол.

Уже на 7-й минуте Ванат обокрал Чурко, после чего Шапаренко в касание откинул мяч под удар Андриевскому. Тот примерно с 13-ти метров пробил спокойно, аккуратно и точно. 0:1.

Игроки «Зари» ответили намеком на обострение, но Бущан сыграл хладнокровно и надежно. Затем состоялся дальний удар в исполнении Бутко – голкипер «Динамо» со второй попытки мяч забрал. В ответ бдительность Сапутина проверил Ванат – вратарь луганчан сыграл уверенно. Постепенно игра заметно успокоилась. Казалось бы, в таком ключе она будет продолжаться долго. Однако на 22-й минуте ее ход в пользу киевлян качнул Кабаев. Он на левом фланге ушел от опеки Мичина и пробил метров с 30-ти точно в ближнюю «девятку». 0:2 – гол получился на загляденье!

Получив комфортный перевес, игроки «Динамо» постепенно утратили игровую инициативу. Этим постарались воспользоваться луганчане. Впрочем, желания совершить перелом в игре у них оказалось больше, нежели возможностей. Как следствие, они лишь перед самым перерывом усилиями Бугая реально побеспокоили Бущана. Зато незадолго до этого у ворот «Зари» возник не менее хороший момент, когда Дячук мог забить после навеса Шапаренко с углового.

После перерыва игроки «Зари» продолжили предпринимать попытки добиться перелома. Динамовцы не сильно этому сопротивлялись, хотя многого и не позволяли. На 60-й минуте в составе «Динамо» на поле появился Ярмоленко, что предполагало смещение акцента действий в атаке киевлян на его правый фланг. Луганчане ответили тройной заменой, когда в игру вступили Ндур, Кирюханцев и Жан Клод. Видимо, столь массированный десант свежих сил должен был помочь «Заре» в стремлении раскусить защиту «Динамо». К разочарованию луганчан, уже через четыре минут после это мяч в третий раз в матче залетел в их ворота. На 67-й минуте Бражко поставил эффектную точку в четком розыгрыше углового. 0:3 – авторами всех голов «Динамо» в ворота «Зари» стали бывшие игроки луганского коллектива.

Концовка встречи стала формальностью. У динамовцев заметно выделялся свежий Пономаренко. На его счету вначале оказалось предупреждение, а затем два хороших момента (второй – с попаданием в стойку). Игроки «Зари» запомнились разве что ударом Ндура на 90-й минуте – опасно, перспективно, но неточно.

«Динамо», разгромив «Зарю», поднялось на 3-е место в таблице УПЛ, имея 44 очка. Позади остался «Днепр-1», у которого 42 пункта и сразу на 2 матча больше. «Заря» занимает 12-ю позицию с прежними 22 очками.

Украинская Премьер-лига. Матч 6-го тура

«Заря» – «Динамо» – 0:3

Андриевский, 7, Кабаев, 22, Бражко, 67

Джордан, 34, Бутко, 90+2 – Диалло, 80, Пономаренко, 80

«Заря»: Сапутин – Батагов, Джордан, Бутко, Вантух, Башич, Мичин (Кирюханцев, 63), Чурко (Мишнев, 46), Антюх (Жан Клод, 63), Бугай (Ндур, 63), Герреро.

«Динамо»: Бущан – Вивчаренко, Попов, Дячук, Тымчик, Бражко (Бенито, 76), Андриевский, Шапаренко (Диалло, 76), Кабаев, Волошин (Ярмоленко, 60), Ванат (Пономаренко, 76).

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск)

Стадион: «Динамо» имени Валерия Лобановского (Киев)

ЗАРЯ – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Наши оценки

Замены «Зари»: Мишнев – 5,0, Кирюханцев – 5,0, Жан Клод – 5,0, Ндур – 5,0, Хахлев – б/о

Замены «Динамо»: Ярмоленко – 6,0, Пономаренко – 6,0, Бенито – б/о, Диалло – б/о