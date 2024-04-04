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Заря
04.04.2024 15:30 – FT 0 : 3
Динамо Киев
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04 апреля 2024, 17:25 | Обновлено 04 апреля 2024, 18:16
1989
49

Спокойно: бьют бывшие! Динамо в Киеве разгромило Зарю

Команда Александра Шовковского взяла три очка в отложенном матче 6-го тура

04 апреля 2024, 17:25 | Обновлено 04 апреля 2024, 18:16
1989
49
Спокойно: бьют бывшие! Динамо в Киеве разгромило Зарю
ФК Динамо Киев

Матч начался под диктовку игроков «Динамо», для которого поле динамовского стадиона столицы столицы было родным, а не гостевым. Но действовали они в невысоком темпе, порой, даже очень размеренно. Однако им удалось забить быстрый гол.

Уже на 7-й минуте Ванат обокрал Чурко, после чего Шапаренко в касание откинул мяч под удар Андриевскому. Тот примерно с 13-ти метров пробил спокойно, аккуратно и точно. 0:1.

Игроки «Зари» ответили намеком на обострение, но Бущан сыграл хладнокровно и надежно. Затем состоялся дальний удар в исполнении Бутко – голкипер «Динамо» со второй попытки мяч забрал. В ответ бдительность Сапутина проверил Ванат – вратарь луганчан сыграл уверенно. Постепенно игра заметно успокоилась. Казалось бы, в таком ключе она будет продолжаться долго. Однако на 22-й минуте ее ход в пользу киевлян качнул Кабаев. Он на левом фланге ушел от опеки Мичина и пробил метров с 30-ти точно в ближнюю «девятку». 0:2 – гол получился на загляденье!

Получив комфортный перевес, игроки «Динамо» постепенно утратили игровую инициативу. Этим постарались воспользоваться луганчане. Впрочем, желания совершить перелом в игре у них оказалось больше, нежели возможностей. Как следствие, они лишь перед самым перерывом усилиями Бугая реально побеспокоили Бущана. Зато незадолго до этого у ворот «Зари» возник не менее хороший момент, когда Дячук мог забить после навеса Шапаренко с углового.

После перерыва игроки «Зари» продолжили предпринимать попытки добиться перелома. Динамовцы не сильно этому сопротивлялись, хотя многого и не позволяли. На 60-й минуте в составе «Динамо» на поле появился Ярмоленко, что предполагало смещение акцента действий в атаке киевлян на его правый фланг. Луганчане ответили тройной заменой, когда в игру вступили Ндур, Кирюханцев и Жан Клод. Видимо, столь массированный десант свежих сил должен был помочь «Заре» в стремлении раскусить защиту «Динамо». К разочарованию луганчан, уже через четыре минут после это мяч в третий раз в матче залетел в их ворота. На 67-й минуте Бражко поставил эффектную точку в четком розыгрыше углового. 0:3 – авторами всех голов «Динамо» в ворота «Зари» стали бывшие игроки луганского коллектива.

Концовка встречи стала формальностью. У динамовцев заметно выделялся свежий Пономаренко. На его счету вначале оказалось предупреждение, а затем два хороших момента (второй – с попаданием в стойку). Игроки «Зари» запомнились разве что ударом Ндура на 90-й минуте – опасно, перспективно, но неточно.

«Динамо», разгромив «Зарю», поднялось на 3-е место в таблице УПЛ, имея 44 очка. Позади остался «Днепр-1», у которого 42 пункта и сразу на 2 матча больше. «Заря» занимает 12-ю позицию с прежними 22 очками.

Украинская Премьер-лига. Матч 6-го тура

«Заря» – «Динамо» – 0:3

Андриевский, 7, Кабаев, 22, Бражко, 67

Джордан, 34, Бутко, 90+2 – Диалло, 80, Пономаренко, 80

«Заря»: Сапутин – Батагов, Джордан, Бутко, Вантух, Башич, Мичин (Кирюханцев, 63), Чурко (Мишнев, 46), Антюх (Жан Клод, 63), Бугай (Ндур, 63), Герреро.

«Динамо»: Бущан – Вивчаренко, Попов, Дячук, Тымчик, Бражко (Бенито, 76), Андриевский, Шапаренко (Диалло, 76), Кабаев, Волошин (Ярмоленко, 60), Ванат (Пономаренко, 76).

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск)

Стадион: «Динамо» имени Валерия Лобановского (Киев)

ЗАРЯ – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Наши оценки

Замены «Зари»: Мишнев – 5,0, Кирюханцев – 5,0, Жан Клод – 5,0, Ндур – 5,0, Хахлев – б/о

Замены «Динамо»: Ярмоленко – 6,0, Пономаренко – 6,0, Бенито – б/о, Диалло – б/о

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Источник Sport.ua
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Комментарии 50
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Умник
Заре спасибо за игроков.
За то что в принципе раскрыли.
Не день волошина.
Спокойная сильная победа Динамо.
Календарь не простой дальше
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+10
sahka1981
З перемогою! Заголовок в тему, звісно! Нормально зіграли, Кабаває звісно красень, такий гол забив в дев'ять, на цей раз з правої, для 1925 з лівої забивав також в ту саму дев'ятку. Бражко забив, але як мінімум два рази добряче обрізав, Зоря свої мала напівмоменти. Шапаренко молодець, але два рази міг і покраще м'яч зупинити. Чекаємо на Буяльського в старті.
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+7
Показать Скрыть 5 ответов
FunnyCat_____
узнаю Дауна Максима 777, под ником Лига Конференций
одна запятая на 5000 слов - его фирменный почерк 
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+7
Pavel_i_CO
Всіх вболівальників Динамо Київ з перемогою!! Всі три голи відмінні. Але постріл Кабаєва - це один з найкращих голів всього чемпіонату. М'яч Бражка - домашня заготовка. Ярмола + асист до скарбнички. Шапа повертає свою найкращу форму, мозок команди. Сподобалось як вийшов Пономаренко. Хлопцю 18 років, і потенціал скажений. В чемпіонаті Ю19 йому немає рівних. 19 голів, а у найближчого конкурента 10. 
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+7
😼
Сподобалося, що Динамо не пропусти жодного м'яча і це неабияк радує. Гарний матч видали вітаю. Трохи шкода Зорю, бо вона заслуговує більшого, їм не позаздриш, сумно було споглядати за ними.
Динамо рухається далі, мої вітання всім
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+6
FunnyCat_____
Уверенная победа лучшего украинского клуба, без левых пенальти, что немаловажно!
интересно, а на Судак Юа будут новости и статьи о феномене и бенефисе Шапаренко после последних его матчей?
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+5
Sunrise
Андриевский, Кабаев, Бражко...Экс-Заря сильнее нынешней. Ожидаемо в принципе. 
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+4
FunnyCat_____
Супряге летом надо уходить, Пономаренко мего перспективно выглядит 
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Виктор Войцеховский
Опять тут болелы одного клуба-террориста бомжа поносного цвета сруть на ветке Динамо В норы, животные.
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+2
Показать Скрыть 3 ответа
Max-Morlock
Кабаев насмотрелся Фодена.    Но лучший гол для меня - №3.    А-ля Британия и для Ярмолы это не новинка.   С головы на голову это весело для соперника.
 Когда то Тбилиси всегда разыгрывали угловые, а Киев подавал именно на ближнюю штангу.  Так что хорошо забытое старое сработало.
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+2
Fitness.sports
Кривбас Ворскла
Днепр Заря
Следующий тур, пусть Заря выиграет как и Ворскла, а нет все равно потеряет кто то из лидеров пар очки.
Динамо с Победой, радует что конкуренция в составе есть и лидерам как и в Жирона не надо играть все 90мин. Скамейка запасных позволяет лидерам атаки отдыхать.
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+1
OtsoCity
Хвойди суркисів, чого ви так боїтеся поїхати на стадіон та подивитись гру свого лайна(динамо)?
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0
CheMP
матч не смотрел,но осуждаю  эх,Заря,Заря...
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-1
OtsoCity
Грало сьогодні договірну гру  лайно суркисів (динамо) у Києві, а усі вболівальники цього лайна сховалися та всралися на сайті, чому?
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-3
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_Tro91do2ne4rlly_
13 квітня 1927 року Президія Всеукраїнської ради пролетарських спорттовариств «Динамо» з центром у Харкові (тодішній столиці УСРР) затвердила створення свого осередку в Києві. Так була документально оформлена поява Київського пролетарського спортивного товариства «Динамо» (цей документ знайшов історик Олександр Кабанець у Державному архіві Київщини).
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-3
Bulba_sumkin
Ну шо, динамо - с победой, Зоря - с зарплатой)) 
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-4
_Tro91do2ne4rlly_
У 1937–1941 роках попід Черепановою горою споруджувався новий Республіканський стадіон. Відкриття цього спортивного комплексу, в будівництві якого методом «суботників» брав участь увесь Київ, призначалося на 22 червня 1941 року. Саме тоді на цьому стадіоні мав відбутися футбольний матч чемпіонату між командами київського «Динамо» та московського ЦДКА. Але того дня розпочалася німецько-радянська війна і матч скасували.
Оце так історична іронія долі.
Ответить
-7
_Tro91do2ne4rlly_
13 квітня 1927 року Президія Всеукраїнської ради пролетарських спорттовариств «Динамо» з центром у Харкові (тодішній столиці УСРР) затвердила створення свого осередку в Києві. Так була документально оформлена поява Київського пролетарського спортивного товариства «Динамо» (цей документ знайшов історик Олександр Кабанець у Державному архіві Київщини).
Ответить
-8
OtsoCity
за договірни матчі трофеїв не дають, лайно суркисів (динамо) буде без трофеїв в цьому році 
Ответить
-9
Показать Скрыть 1 ответ
_Tro91do2ne4rlly_
Динамо першу гру в своїй історії програло. Білій Церкві. Під занавіс матчу пропустили другий м'яч. Як кажуть: "Як корабель назвеш, так він і плаватиме". Ось Динамо і пропускає на останніх хвилинах в кваліфікації до єврокубків і гідно вибуває з них.
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-10
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