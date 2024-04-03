В четверг, 4 марта, состоится отложенный матч 6–го тура Украинской Премьер–лиги, в котором отношения выяснят луганская «Заря» и «Динамо» Киев. Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Начало – в 15:30 по киевскому времени.

Заря

Луганская «Заря» в турнирной таблице УПЛ занимает 12–е место, находясь сразу над зоной плей–офф за сохранение места в лиге. В 19 матчах команда набрала 22 очка – 5 побед, 7 ничьи, 7 поражений.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

2024 год луганчане начали с победы над «Ворсклой» со счетом 1:0. После этого они сыграли вничью 0:0 с «Александрией», а затем в номинально домашнем поединке обыграли «Минай» – 2:0.

Перед международной паузой в марте «Заря» нанесла визит «Динамо». Это была встреча 21–го тура сезона. В силу ряда причин луганчане сыграли молодежным составом и потерпели поражение со счетом 0:2.

Сразу после матчей сборных команд «Заря» провела календарный поединок с «Металлистом 1925» и добилась победы со счетом 2:1. Автором победного дубля в составе луганской команды стал нападающий Герреро.

Динамо

Киевское «Динамо» располагается на 4–й позиции в турнирной таблице украинского чемпионата. У «бело–синих» в активе 41 очко – 13 побед, 2 ничьи, 4 поражения.

В нынешнем 2024 году динамовцы идут по турнирной дистанции без осечек. Они в первой игре весенней части сезона обыграли «Металлист 1925» (4:2), затем добились победы над «Черноморцем» (1:0) и сыграли вничью 1:1 с «Вересом».

До паузы на матчи сборных команд подопечные Александра Шовковского добились победы 2:0 над «Зарей» в рамках 21–го тура, а после перерыва – в Полтаве деклассировали «Ворсклу» (5:1).

Статистика матчей

Всего в истории «Заря» и «Динамо» провели между собой 53 матча - 33 победы «Динамо», 13 ничьих, 7 побед «Зари». Разница забитых и пропущенных мячей 109:42 в пользу «Динамо».

Напомним, что весной 2024 года команды уже имели очную встречу - в 21-м туре. Матч, который состоялся 12 марта, завершился победой «Динамо» со счетом 2:0.

Ориентировочные составы:

«Заря»: Сапутин – Бутко, Джордан, Батагов, Вантух, Башич, Яцык, Антюх, Чурко, Кирюханцев, Герреро.

«Динамо»: Бущан – Тымчик, Попов, Сирота, Дубинчак, Бражко, Андриевский, Волошин, Шапаренко, Кабаев, Ванат.

Прогноз на противостояние

Как показала игра «Динамо» в Полтаве с «Ворсклой», сейчас киевский коллектив находится на хорошем ходу. Вряд ли полтавчане так уж были слабы, чтобы проиграть 1:5. Вероятно, сказался и кураж, который поймали парни Шовковского.

О «Заре» большого позитива не скажешь – команда никак не может отдалиться от зоны неудачников сезона. Впрочем, в 2024–м луганчане больше находят, нежели теряют (3 победы, 1 ничья, 1 поражение). «Динамо» они окажут сопротивление, но лишь по ходу действа – не больше. Киевляне должны брать три очка.

4 апреля, четверг