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  4. Заря – Динамо – 0:3. Разгромная победа киевлян. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Украины
Заря
04.04.2024 15:30 – FT 0 : 3
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
04 апреля 2024, 17:29 |
2655
3

Заря – Динамо – 0:3. Разгромная победа киевлян. Видео голов и обзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча УПЛ

04 апреля 2024, 17:29 |
2655
3
Заря – Динамо – 0:3. Разгромная победа киевлян. Видео голов и обзор матча
ФК Динамо

В четверг, 4 апреля, прошел отложенный матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли луганская «Заря» и «Динамо» Киев.

Поединок прошел в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Победу одержал столичный клуб со счетом 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Голы за киевский клуб сегодня забивали Андреевский, Кабаев и Бражко.

УПЛ. 6-й тур, 4 апреля

Заря – Динамо – 0:3 (обзор ожидается позже)

Голы: Андриевский, 7, Кабаев, 22, Бражко, 67.

ГОЛ! 0:1. Андриевский, 7 мин

ГОЛ! 0:2. Кабаев, 22 мин

ГОЛ! 0:3. Бражко, 67 мин

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Бражко (Динамо Киев).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кабаев (Динамо Киев).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Андриевский (Динамо Киев).
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Источник Sport.ua
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Андрій Заліщук
гарно грають, комбінації прекрасні, набагато краще, ніж півроку назад, так тримати і дай Боже і в єврокубках шороху нароблять
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+3
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Max-Morlock
Кабаев точно проработал голы Фодена.
А   гол после корнера - Ярмола - Бражко  это заготовка против нубов)
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+2
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