В четверг, 4 апреля, прошел отложенный матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли луганская «Заря» и «Динамо» Киев.

Поединок прошел в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Победу одержал столичный клуб со счетом 3:0.

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Голы за киевский клуб сегодня забивали Андреевский, Кабаев и Бражко.

УПЛ. 6-й тур, 4 апреля

Заря – Динамо – 0:3 (обзор ожидается позже)

Голы: Андриевский, 7, Кабаев, 22, Бражко, 67.

ГОЛ! 0:1. Андриевский, 7 мин

ГОЛ! 0:2. Кабаев, 22 мин

ГОЛ! 0:3. Бражко, 67 мин