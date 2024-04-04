ШОВКОВСКИЙ: «Если я буду полностью доволен, надо будет заканчивать карьеру»

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский пообщался с представителями СМИ после матча с «Зарей» (3:0).

- Поздравляю всех болельщиков «Динамо» с победой! Сегодня, можно сказать, игра нам давалась, и, в принципе, я доволен действиями своей команды. Да, не обошлось без ошибок, но это футбол, всегда есть, над чем работать.

Также хочу поблагодарить наших защитников и защитниц, которые защищают нашу страну, которые позволяют нам играть в футбол, которые дарят нам эти важные футболе мгновения, а мы будем дарить им положительные эмоции.

- Ярмоленко второй матч подряд выходит на замену. Когда Андрей будет готов сыграть все 90 минут?

- У нас в команде 24 игрока, и каждый из них имеет возможность выйти в стартовом составе. Когда Андрей будет готов, и когда мы увидим, что необходимо выпускать его в стартовом составе, тогда он и выйдет в старте.

- Мой вопрос касается системы игры. Какие установки вы давали игрокам по атакам и контратакам, чтобы они спокойно играли или прессинговали?

- То, что происходит в раздевалке, там и останется. Вы не можете и не будете знать, о чем мы договариваемся, какие тактические наработки у нас есть. В большей степени мы выполнили на поле то, о чем договаривались. Безусловно, мы готовились к нашему сопернику и понимали, что это будет совсем другая игра, чем та, которая была чуть больше недели назад.

- Как вы оцените игру Бущана? В его исполнении сегодня были невероятные сейвы.

- У нас в команде все готовятся и все имеют возможность выйти на поле. Георгий Бущан, равно как и Руслан Нещерет, равно как и Валентин Моргун, это три вратаря, на которых мы рассчитываем, и которые в любой момент могут подменить друг друга, выйти в стартовом составе. Я никогда не буду переходить на личности. Единственное, что важно для меня, как для тренера – чтобы каждый игрок выполнял свои прямые обязательства на футбольном поле. Для меня не важно, кто забьет гол. Я хочу, чтобы все забивали. Для меня важно, в первую очередь, чтобы команда реализовывала установку, доставляла мяч в штрафную, забивала голы, дарила положительные эмоции нашим болельщикам.

- Довольны ли вы тем, как ваши подопечные выполнили вашу установку?

- Я доволен тем настроем, с которым они вышли на игру. Я доволен результатом. Но я не могу быть полностью довольным, всегда есть моменты, которые можно улучшать в игре. Думаю, если я буду полностью доволен, мне надо будет заканчивать свою тренерскую карьеру, а я ее только начал.