Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря – Динамо. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Украины
Заря
04.04.2024 15:30 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 апреля 2024, 10:25 | Обновлено 02 апреля 2024, 10:35
56
0

Заря – Динамо. Текстовая трансляция матча

Стенограмма перенесенного матча 6-го тура чемпионата Украины по футболу

02 апреля 2024, 10:25 | Обновлено 02 апреля 2024, 10:35
56
0
Заря – Динамо. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

В четверг, 4 апреля, состоится отложенный матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят луганская «Заря» и «Динамо» Киев.

Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Начало – в 15:30 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Луганская «Заря» в турнирной таблице УПЛ занимает 12-е место, имея в активе 22 очка после 19 матчей.

Киевское «Динамо» располагается в турнирной таблице национального чемпионата на 4-м месте. В 19 поединках команда набрала 41 очко.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Динамо», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Заря – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч УПЛ Заря – Динамо
БРАЖКО: «Уровень сборной – просто топ, ребята играют в лучших лигах мира»
текстовая трансляция Заря - Динамо Заря Луганск Динамо Киев
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Минае отреагировали на слухи о доигровке матча против Динамо в Киеве
Футбол | 01 апреля 2024, 17:36 134
В Минае отреагировали на слухи о доигровке матча против Динамо в Киеве
В Минае отреагировали на слухи о доигровке матча против Динамо в Киеве

Представители закарпатского клуба не знают, откуда появилась эта информация

Назван лучший в истории футболист Нидерландов. Топ-10 без действующих
Футбол | 02 апреля 2024, 08:56 5
Назван лучший в истории футболист Нидерландов. Топ-10 без действующих
Назван лучший в истории футболист Нидерландов. Топ-10 без действующих

Признания удостоен Йохан Кройф

Не хватит двух матчей? Лунин не сможет выиграть престижный трофей в Испании
Футбол | 02.04.2024, 00:35
Не хватит двух матчей? Лунин не сможет выиграть престижный трофей в Испании
Не хватит двух матчей? Лунин не сможет выиграть престижный трофей в Испании
Геннадий Буткевич и его вера в украинских тренеров
Футбол | 01.04.2024, 13:16
Геннадий Буткевич и его вера в украинских тренеров
Геннадий Буткевич и его вера в украинских тренеров
Ювентус – Лацио. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Италии
Футбол | 02.04.2024, 06:01
Ювентус – Лацио. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Италии
Ювентус – Лацио. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Италии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. «Воскресное Воскрешение». Как Жирона отреагировала на дубль Довбика
ФОТО. «Воскресное Воскрешение». Как Жирона отреагировала на дубль Довбика
31.03.2024, 22:01 1
Футбол
Фундора дал оценку своей победе над Цзю
Фундора дал оценку своей победе над Цзю
31.03.2024, 10:44 1
Бокс
Natus Vincere – победители PGL Major Copenhagen 2024
Natus Vincere – победители PGL Major Copenhagen 2024
31.03.2024, 23:37 18
Киберспорт
Сколько заработали игроки NaVi за титул исторического мажора?
Сколько заработали игроки NaVi за титул исторического мажора?
01.04.2024, 07:21
Киберспорт
Степаненко с иронией отреагировал на возвращение в строй Ярмоленко
Степаненко с иронией отреагировал на возвращение в строй Ярмоленко
01.04.2024, 11:33 9
Футбол
У кого 8.6? Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за суперматч Жироны
У кого 8.6? Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за суперматч Жироны
31.03.2024, 20:10 2
Футбол
Анчелотти оценил матч Реала с Атлетиком, в котором Лунин отыграл на ноль
Анчелотти оценил матч Реала с Атлетиком, в котором Лунин отыграл на ноль
01.04.2024, 07:01
Футбол
Где смотреть онлайн матч УПЛ Ворскла – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Ворскла – Динамо
31.03.2024, 09:58 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем