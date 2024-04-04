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Заря
04.04.2024 15:30 – FT 0 : 3
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
04 апреля 2024, 17:25 | Обновлено 04 апреля 2024, 17:47
1116
34

Спокойно: бьют бывшие! Динамо в Киеве разгромило Заря

Команда Александра Шовковского взяла три очка в отложенном матче 6-го тура

04 апреля 2024, 17:25 | Обновлено 04 апреля 2024, 17:47
1116
34
Спокойно: бьют бывшие! Динамо в Киеве разгромило Заря
ФК Динамо Киев

Отчет о матче ожидайте позже...

Украинская Премьер-лига. Матч 6-го тура

«Заря» – «Динамо» – 0:3

А ндриевский, 7, Кабаев, 22, Бражко, 67

Джордан, 34, Бутко, 90+2 – Диалло, 80, Пономаренко, 80

«Заря»: Сапутин – Батагов, Джордан, Бутко, Вантух, Башич, Мичин (Кирюханцев, 63), Чурко (Мишнев, 46), Антюх (Жан Клод, 63), Бугай (Ндур, 63), Герреро.

«Динамо»: Бущан – Вивчаренко, Попов, Дячук, Тымчик, Бражко (Бенито, 76), Андриевський, Шапаренко (Диалло, 76), Кабаев, Волошин (Ярмоленко, 60), Ванат (Пономаренко, 76).

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск)

Стадион: «Динамо» имени Валерия Лобановского (Киев)

ЗАРЯ – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
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отчеты Динамо Киев Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Заря - Динамо
Источник Sport.ua
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Комментарии 35
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Умник
Заре спасибо за игроков.
За то что в принципе раскрыли.
Не день волошина.
Спокойная сильная победа Динамо.
Календарь не простой дальше
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+6
FunnyCat_____
узнаю Дауна Максима 777, под ником Лига Конференций
одна запятая на 5000 слов - его фирменный почерк 
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+4
Pavel_i_CO
Всіх вболівальників Динамо Київ з перемогою!! Всі три голи відмінні. Але постріл Кабаєва - це один з найкращих голів всього чемпіонату. М'яч Бражка - домашня заготовка. Ярмола + асист до скарбнички. Шапа повертає свою найкращу форму, мозок команди. Сподобалось як вийшов Пономаренко. Хлопцю 18 років, і потенціал скажений. В чемпіонаті Ю19 йому немає рівних. 19 голів, а у найближчого конкурента 10. 
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+4
Sunrise
Андриевский, Кабаев, Бражко...Экс-Заря сильнее нынешней. Ожидаемо в принципе. 
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+4
FunnyCat_____
Супряге летом надо уходить, Пономаренко мего перспективно выглядит 
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
sahka1981
З перемогою! Заголовок в тему, звісно! Нормально зіграли, Кабаває звісно красень, такий гол забив в дев'ять, на цей раз з правої, для 1925 з лівої забивав також в ту саму дев'ятку. Бражко забив, але як мінімум два рази добряче обрізав, Зоря свої мала напівмоменти. Шапаренко молодець, але два рази міг і покраще м'яч зупинити. Чекаємо на Буяльського в старті.
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+3
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FunnyCat_____
Уверенная победа лучшего украинского клуба, без левых пенальти, что немаловажно!
интересно, а на Судак Юа будут новости и статьи о феномене и бенефисе Шапаренко после последних его матчей?
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+3
Max-Morlock
Кабаев насмотрелся Фодена.    Но лучший гол для меня - №3.    А-ля Британия и для Ярмолы это не новинка.   С головы на голову это весело для соперника.
 Когда то Тбилиси всегда разыгрывали угловые, а Киев подавал именно на ближнюю штангу.  Так что хорошо забытое старое сработало.
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+1
😼
Сподобалося, що Динамо не пропусти жодного м'яча і це неабияк радує. Гарний матч видали вітаю. Трохи шкода Зорю, бо вона заслуговує більшого, їм не позаздриш, сумно було споглядати за ними.
Динамо рухається далі, мої вітання всім
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+1
OtsoCity
за договірни матчі трофеїв не дають, лайно суркисів (динамо) буде без трофеїв в цьому році 
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-3
_Tro91do2ne4rlly_
Динамо першу гру в своїй історії програло. Білій Церкві. Під занавіс матчу пропустили другий м'яч. Як кажуть: "Як корабель назвеш, так він і плаватиме". Ось Динамо і пропускає на останніх хвилинах в кваліфікації до єврокубків і гідно вибуває з них.
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-4
_Tro91do2ne4rlly_
13 квітня 1927 року Президія Всеукраїнської ради пролетарських спорттовариств «Динамо» з центром у Харкові (тодішній столиці УСРР) затвердила створення свого осередку в Києві. Так була документально оформлена поява Київського пролетарського спортивного товариства «Динамо» (цей документ знайшов історик Олександр Кабанець у Державному архіві Київщини).
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-4
_Tro91do2ne4rlly_
Справжнім ініціатором створення футбольної команди «Динамо» треба вважати Сергія Арсенійовича Бармінського, який із березня 1928-го обіймав посаду помічника начальника Київського окружного відділу ДПУ. Саме з подачі Бармінського в Окружну раду фізичної культури 29 березня 1928 року був надісланий лист, підписаний начальником Київського окружного відділу ДПУ, головою КПСТ «Динамо» Западним С. І. Саме в цьому листі (знайденому тим же Олександром Кабанцем) уперше виникає словосполучення «футбольна команда „Динамо“ Київ».
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-5
OtsoCity
Щури суркисів, українську землю захищати злякалися та всралися це зрозуміло, ну чого ви на сайті сховалися та на гру свого лайна злякалися поїхати на стадіон у Києві?
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-5
_Tro91do2ne4rlly_
Динамо завжди друге. І цього не змінити, бо це історично доконаний факт.
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-5
OtsoCity
Хтось дивився цю договірну гру лайна суркисів (динамо) та Зорі, як гра ?
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-5
Показать Скрыть 4 ответа
_Tro91do2ne4rlly_
13 квітня 1927 року Президія Всеукраїнської ради пролетарських спорттовариств «Динамо» з центром у Харкові (тодішній столиці УСРР) затвердила створення свого осередку в Києві. Так була документально оформлена поява Київського пролетарського спортивного товариства «Динамо» (цей документ знайшов історик Олександр Кабанець у Державному архіві Київщини).
Ответить
-6
_Tro91do2ne4rlly_
13 квітня 1927 року Президія Всеукраїнської ради пролетарських спорттовариств «Динамо» з центром у Харкові (тодішній столиці УСРР) затвердила створення свого осередку в Києві. Так була документально оформлена поява Київського пролетарського спортивного товариства «Динамо» (цей документ знайшов історик Олександр Кабанець у Державному архіві Київщини).
Ответить
-6
OtsoCity
договірна бронзова гра від лайна суркисів (динамо)
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-6
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Лига конференций без динамо
Ну что дырявых опзжшников кипрских автобусных можно поздравить все же поднялись со своего любимого четвертого места на третье за бронзу в этом сезоне у них есть шанс побороться конечно, второй шубный матч где заря опзжиста геллера продалась за шубы деньги сауны опзжшному суркису,ну а потом после таких шубных побед  отсасывают у кипрских ноунеймов в Лке или у работников пивзавода в кубке,третье не четвертое можно дырявым и порадоваться попрыгать на бутылке и покукарекать ,давайте дырявые кукарекайте со своего третьего места  
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-9
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