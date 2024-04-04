Спокойно: бьют бывшие! Динамо в Киеве разгромило Заря
Команда Александра Шовковского взяла три очка в отложенном матче 6-го тура
Отчет о матче ожидайте позже...
Украинская Премьер-лига. Матч 6-го тура
«Заря» – «Динамо» – 0:3
А ндриевский, 7, Кабаев, 22, Бражко, 67
Джордан, 34, Бутко, 90+2 – Диалло, 80, Пономаренко, 80
«Заря»: Сапутин – Батагов, Джордан, Бутко, Вантух, Башич, Мичин (Кирюханцев, 63), Чурко (Мишнев, 46), Антюх (Жан Клод, 63), Бугай (Ндур, 63), Герреро.
«Динамо»: Бущан – Вивчаренко, Попов, Дячук, Тымчик, Бражко (Бенито, 76), Андриевський, Шапаренко (Диалло, 76), Кабаев, Волошин (Ярмоленко, 60), Ванат (Пономаренко, 76).
Арбитр: Александр Омельченко (Славянск)
Стадион: «Динамо» имени Валерия Лобановского (Киев)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У Эрлинга статистика немного лучше
Экс-тренер сборной Украины высказался о Руслане Малиновском
За то что в принципе раскрыли.
Не день волошина.
Спокойная сильная победа Динамо.
Календарь не простой дальше
одна запятая на 5000 слов - его фирменный почерк
интересно, а на Судак Юа будут новости и статьи о феномене и бенефисе Шапаренко после последних его матчей?
Когда то Тбилиси всегда разыгрывали угловые, а Киев подавал именно на ближнюю штангу. Так что хорошо забытое старое сработало.
Динамо рухається далі, мої вітання всім