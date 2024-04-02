Лаки-лузер. Определена первая соперница Цуренко на турнире в Чарльстоне

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 39) узнала первую соперницу грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне (США).

В 1/16 финала украинка сыграет против Астры Шармы (Австралия, WTA 135), которая в 1-м раунде в двух сетах переиграла Арину Родионову (Австралия, WTA 101) за 1 час и 13 минут.

WTA 500 Чарльстон. Грунт. 1/32 финала

Арина Родионова (Австралия) – Астра Шарма (Австралия) [LL] – 4:6, 1:6

Представительницы Австралии провели 3-й очный поединок. Шарма выиграла первую личную встречу.

Астра стартовала на соревнованиях в Чарльстоне с квалификации. В 1-м раунде отбора выиграла у Джесси Эйни, а в финале уступила Габриэле Ли, но все равно попала в основую сетку как лаки-лузер.

Цуренко и Шарма ранее играли между собой только 1 раз. В 2021 году украинка уступила австралийке на старте квалификации в Аделаиде.

Ранее стали известны первые соперницы Элины Свитолиной, Даяны Ястремской и Ангелины Калининой на этих кортах.