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  4. Лаки-лузер. Определена первая соперница Цуренко на турнире в Чарльстоне
WTA
02 апреля 2024, 20:01 |
458
0

Лаки-лузер. Определена первая соперница Цуренко на турнире в Чарльстоне

Леся в 1/16 финала сыграет против Астры Шармы, которая в 1-м раунде выбила Арину Родионову

02 апреля 2024, 20:01 |
458
0
Лаки-лузер. Определена первая соперница Цуренко на турнире в Чарльстоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Астра Шарма

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 39) узнала первую соперницу грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне (США).

В 1/16 финала украинка сыграет против Астры Шармы (Австралия, WTA 135), которая в 1-м раунде в двух сетах переиграла Арину Родионову (Австралия, WTA 101) за 1 час и 13 минут.

WTA 500 Чарльстон. Грунт. 1/32 финала

Арина Родионова (Австралия) – Астра Шарма (Австралия) [LL] – 4:6, 1:6

Представительницы Австралии провели 3-й очный поединок. Шарма выиграла первую личную встречу.

Астра стартовала на соревнованиях в Чарльстоне с квалификации. В 1-м раунде отбора выиграла у Джесси Эйни, а в финале уступила Габриэле Ли, но все равно попала в основую сетку как лаки-лузер.

Цуренко и Шарма ранее играли между собой только 1 раз. В 2021 году украинка уступила австралийке на старте квалификации в Аделаиде.

Ранее стали известны первые соперницы Элины Свитолиной, Даяны Ястремской и Ангелины Калининой на этих кортах.

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Астра Шарма WTA Чарльстон Арина Родионова Леся Цуренко
Источник Sport.ua
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