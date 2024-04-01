Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стала известна первая соперница Свитолиной на турнире WTA 500 в Чарльстоне
WTA
01 апреля 2024, 22:07 | Обновлено 01 апреля 2024, 22:26
1063
1

Стала известна первая соперница Свитолиной на турнире WTA 500 в Чарльстоне

Элина в 2-м раунде сыграет против Дарьи Сэвилл, которая выиграла у Тамары Корпач

01 апреля 2024, 22:07 | Обновлено 01 апреля 2024, 22:26
1063
1
Стала известна первая соперница Свитолиной на турнире WTA 500 в Чарльстоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Сэвилл

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 17) узнала первую соперницу на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне (США).

В 1/16 финала соревнований украинка сыграет против Дарьи Сэвилл (Австралия, WTA 108), которая в 1-м раунде выбила Тамару Корпач (Германия, WTA 76) за 2 часа и 16 минут.

WTA 500 Чарльстон. Грунт. 1/32 финала

Тамара Корпач (Германия) – Дарья Сэвилл (Австралия) [Q] – 4:6, 6:3, 2:6

Девушки провели 2-й очный поединок. Сэвилл выиграла обе встречи.

Свитолина и Сэвилл играли между собой 9 раз. Элина выиграла 7 матчей.

Сэвилл стартовала из квалификации. В отборе Дарья обыграла Грейс Мин и Хезер Уотсон.

Ранее первых соперниц на турнире в Чарльстоне узнали Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

По теме:
Киченок/Киченок – Сюй Ифань/Софи Чанг. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВОЗНЯЦКИ: Калинина? Матч был у меня в кармане, но позволила ему ускользнуть
Дежавю из Майами. Калинина сыграет с экс-первой ракеткой мира в Чарльстоне
Тамара Корпач Дарья Сэвилл (Гаврилова) Элина Свитолина WTA Чарльстон
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

S1mple отреагировал на победу NAVI на турнире PGL Major Copenhagen
Киберспорт | 01 апреля 2024, 00:41 0
S1mple отреагировал на победу NAVI на турнире PGL Major Copenhagen
S1mple отреагировал на победу NAVI на турнире PGL Major Copenhagen

Легенда киберспорта рад за свою команду

Анчелотти оценил матч Реала с Атлетиком, в котором Лунин отыграл на ноль
Футбол | 01 апреля 2024, 07:01 0
Анчелотти оценил матч Реала с Атлетиком, в котором Лунин отыграл на ноль
Анчелотти оценил матч Реала с Атлетиком, в котором Лунин отыграл на ноль

31 марта королевский клуб обыграл соперников со счетом 2:0

Первый тренер Довбика рассказал о реакции на гол Артема в ворота Швеции
Футбол | 01.04.2024, 16:09
Первый тренер Довбика рассказал о реакции на гол Артема в ворота Швеции
Первый тренер Довбика рассказал о реакции на гол Артема в ворота Швеции
Такого не было 18 лет. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
Футбол | 01.04.2024, 19:36
Такого не было 18 лет. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
Такого не было 18 лет. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
Четыре претендента на титул. Как выглядит таблица УПЛ после 22-го тура?
Футбол | 01.04.2024, 20:05
Четыре претендента на титул. Как выглядит таблица УПЛ после 22-го тура?
Четыре претендента на титул. Как выглядит таблица УПЛ после 22-го тура?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sit Simurg
Дашку Гаврілову треба проходити легко .. Далі - скоріше Мертенс, буде складніше ...
Ответить
+3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик вошел в историю Жироны после дубля в ворота Бетиса
Довбик вошел в историю Жироны после дубля в ворота Бетиса
31.03.2024, 21:38 4
Футбол
Динамо в Полтаве в 4-часовом матче разгромило Ворсклу
Динамо в Полтаве в 4-часовом матче разгромило Ворсклу
31.03.2024, 19:38 200
Футбол
Степаненко с иронией отреагировал на возвращение в строй Ярмоленко
Степаненко с иронией отреагировал на возвращение в строй Ярмоленко
01.04.2024, 11:33 9
Футбол
Мичел оценил матч Жироны против Бетиса, в котором Довбик забил дважды
Мичел оценил матч Жироны против Бетиса, в котором Довбик забил дважды
31.03.2024, 20:55 1
Футбол
Где смотреть онлайн матч УПЛ Ворскла – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Ворскла – Динамо
31.03.2024, 09:58 1
Футбол
У кого 8.6? Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за суперматч Жироны
У кого 8.6? Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за суперматч Жироны
31.03.2024, 20:10 2
Футбол
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в матче с Бетисом
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в матче с Бетисом
31.03.2024, 18:47 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем