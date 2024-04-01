Стала известна первая соперница Свитолиной на турнире WTA 500 в Чарльстоне

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 17) узнала первую соперницу на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне (США).

В 1/16 финала соревнований украинка сыграет против Дарьи Сэвилл (Австралия, WTA 108), которая в 1-м раунде выбила Тамару Корпач (Германия, WTA 76) за 2 часа и 16 минут.

WTA 500 Чарльстон. Грунт. 1/32 финала

Тамара Корпач (Германия) – Дарья Сэвилл (Австралия) [Q] – 4:6, 6:3, 2:6

Девушки провели 2-й очный поединок. Сэвилл выиграла обе встречи.

Свитолина и Сэвилл играли между собой 9 раз. Элина выиграла 7 матчей.

Сэвилл стартовала из квалификации. В отборе Дарья обыграла Грейс Мин и Хезер Уотсон.

Ранее первых соперниц на турнире в Чарльстоне узнали Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.