Серена Уильямс поздравила Коллинс с победой в Майами

Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс поздравила соотечественницу Даниэль Коллинс с победой на турнире WTA 1000 в Майами.

«Так рада, люблю тебя», – написала экс-первая ракетка мира под фотографией американки с трофеем.

«Я люблю тебя больше!», – ответила Коллинс.

Для Коллинс это был самый крупный титул в карьере. Ранее она анонсировала уход из тенниса, причиной является желание родить ребенка.