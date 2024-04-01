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WTA
01 апреля 2024, 13:19 |
157
0

Серена Уильямс поздравила Коллинс с победой в Майами

Уильямс-младшая рада за соотечественницу

01 апреля 2024, 13:19 |
157
0
Серена Уильямс поздравила Коллинс с победой в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Коллинс

Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс поздравила соотечественницу Даниэль Коллинс с победой на турнире WTA 1000 в Майами.

«Так рада, люблю тебя», – написала экс-первая ракетка мира под фотографией американки с трофеем.

«Я люблю тебя больше!», – ответила Коллинс.

Для Коллинс это был самый крупный титул в карьере. Ранее она анонсировала уход из тенниса, причиной является желание родить ребенка.

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Источник Sport.ua
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