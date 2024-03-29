В воскресенье, 31 марта, состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Минай» и «Александрия».

Игра пройдет на стадионе «Минай-Арена». Начало матча запланировано в 13:00.

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К началу 22-го тура «Минай» занимает 16 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 13 очков.

«Александрия» занимает 11 строчку, сыграв 20 матчей и набрав 23 очка.

Минай – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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