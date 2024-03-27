Блуждающая роль Бражко, проблема с флангами, лидерство Цыганкова и Судакова

Накануне вечером в польском Вроцлаве сборная Украины все-таки сделала то, чего от нее ожидали многочисленные болельщики – добыла путевку в финальную стадию чемпионата Европы-2024, розыгрыш которого состоится летом на полях Германии. В решающей баталии подопечные Реброва вновь, как и в полуфинале плей-офф квалификации против Боснии и Герцеговины, отличились волевой победой – на этот раз над Исландией (2:1).

Но все ли так гладко было в этом матче? Что нового мы увидели и что можно выделить как со знаком «плюс», так и со знаком «минус»? Давайте сосредоточимся на экспресс-анализе поединка, основанном на статистике Wyscout.

Ребров удивил ролью Бражко

Формально стартовый состав сборной Украины для большинства обозревателей и болельщиков выглядел более чем понятным. Расстановка 4-3-3 читалась настолько явно, что ее в принципе взяли за основу практически все. Однако тренерский штаб «сине-желтых» во главе с Сергеем Ребровым все-таки сумел удивить. Безусловно, речь идет о роли и функциях на поле номинального опорного полузащитника Владимира Бражко, который лишь в матче против Боснии и Герцеговины вообще дебютировал в футболке национальной сборной.

Getty Images/Global Images Ukraine

Если оценивать игру целиком, то Бражко против исландцев не был классическим опорным полузащитником. Фактически он выполнял функции блуждающего центрального защитника, нередко выдвигавшегося в опорную зону для более активного прессинга игроков соперника. При мяче в наши ворота именно Бражко несколько раз порывался противостоять Альберту Гудмундссону и, в конечном итоге, вроде бы все сделал правильно, перекрыв ударную правую ногу хавбека сборной Исландии, но тот на исполнительском мастерстве все-таки нанес ущерб «сине-желтым», когда точным ударом с левой застал врасплох всех наших защитников и вратаря Андрея Лунина, который уже не мог чем-либо помочь команде.

Впрочем, глобально та неудача оказалась единственной, за которую можно хоть как-то упрекать Бражко. На самом деле, Владимир выполнил колоссальный объем работы на поле. По общему числу действий футболист «Динамо» в этом матче уступил лишь Николаю Матвиенко, да и то совсем незначительно – 105 действий (78% успешных) против 106 (79% успешных) соответственно. Только этим двум игрокам в составе обеих команд удалось превзойти отметку в сто технико-тактических действий, выполненных за матч.

Getty Images/Global Images Ukraine

Стоит отмечать, что Бражко наряду с Забарным оказался лучшим в составе сборной Украины по показателю точности выполненных передач (у обоих – по 91%). При этом, Владимир действовал как своего рода глубинный диспетчер, преимущественно направляя передачи на фланги, где старались активничать Миколенко и Конопля, хотя это им удавалось значительно хуже, чем против Боснии и Герцеговины…

Проблемные фланги

Матч против Исландии у многих вызывал опасения, причем не только из-за не самого лучшего футбола, показанного с боснийцами, но и из-за пресловутого синдрома вторых матчей в так называемых «спарках». На этот раз «сине-желтым», к счастью, удалось избежать повторения истории, но с исландцами крайне слабо выглядели оба фланговых защитника сборной Украины – Виталий Миколенко и Ефим Конопля.

Говоря о не самой лучшей игре наших фулбеков, стоит выделять, прежде всего, их работу на атаку. За весь матч Миколенко выполнил только 4 навеса из зоны финальной трети поля в штрафную площадь соперника (лишь один оказался точным), а на счету Конопли и вовсе оказался лишь 1 навес…

Не исключено, что это было частью тренерской задумки, учитывая в целом хорошую игру исландцев на «втором этаже», однако более детальный анализ действий Миколенко и Конопли все равно свидетельствует о проблемах, которые оба ощущали во вчерашнем матче. В частности, фулбек «Эвертона» против Исландии выполнил 71 действие на поле (против Боснии и Герцеговины было 76), однако в финальную треть Виталий направил лишь 2 передачи, хотя против боснийцев в его активе было 9. Кроме того, если в полуфинале плей-офф квалификации на Евро-2024 в активе Миколенко было 63% выигранных единоборств, то в финале с Исландией оказалось лишь 42%.

Примечательно, что по метрике ожидаемых голов (xG), именно Миколенко набрал наивысший индивидуальный показатель в рядах «сине-желтых». В его активе суммарные 0,28xG за два момента в разных таймах (0,11xG и 0,17xG соответственно). Но в обоих случаях фулбек пробивал мимо, и шансами не воспользовался…

Важно отмечать, что в перерыве поединка появилась информация, что в течение двух дней до матча у Миколенко была высокая температура, по причине чего, вероятно, фулбек «Эвертона» не смог проявить свои лучшие качества.

На правом фланге не лучше выглядела ситуация с Коноплей. Ефим, который прекрасно показал себя с боснийцами, на этот раз выдал крайне скромный матч. Если в полуфинале в его активе было 65 действий на поле, то в финале оказалось только 48 (по передачам разница очень существенная – 47 против 31). Причем если с Боснией и Герцеговиной Конопля отметился шикарными длинными передачами (всего – 7, успешных – 5), то против исландцев при 3 попытках у него не было ни единой успешной. В обороне у представителя «Шахтера» также были проблемы. Достаточно сказать, что лучший в составе исландцев по обводкам в этом матче – вингер «Левена» Йоун Дагюр Торстейнссон – все пять своих успешных попыток (из пяти!) дриблинга выполнил именно в «зоне ответственности» Конопли.

Эффективные инсайды

Учитывая проблемность флангов, особенно с точки зрения работы на атаку, колоссальную роль в матче сыграли наши инсайды – Михаил Мудрик и Виктор Цыганков. Первый собрал немало критики за матч против боснийцев, хотя выглядел там весьма неплохо с точки зрения работоспособности и разогнал одну из голевых атак «сине-желтых», а второй и вовсе едва-едва вернулся на поле из лазарета, и его появление в составе до последнего не выглядело очевидным.

Цыганков абсолютно выпадал из игры в первом тайме, однако во втором существенно преобразился. Если до перерыва 55% всех действий Виктора оказывались удачными, то во второй половине игры этот показатель у вингера «Жироны» вырос до 70%. Забитый мяч и активное участие во втором взятии ворот исландцев – это, безусловно, главное, чем запомнился Цыганков вчера, но метаморфоза, которая произошла с самим игроком после перерыва – это лучший показатель невероятного потенциала, имеющегося у футболиста и на который мы все будем очень рассчитывать уже во время финальной части Евро-2024.

Что касается Мудрика, то Михаил неожиданно не стал лучшим технарем в составе сборной Украины во вчерашнем матче. В активе вингера «Челси» только 3 попытки дриблинга, из которых успешной выдалась лишь одна. Интересно, что до перерыва Мудрик в матче с Исландией выглядел более сбалансированно (51% успешных действий на поле), а вот во втором тайме его игра разделилась на фрагменты, что и подтверждает невысокий процент (31%) удачных действий в этот период.

Однако в аспекте Мудрика стоит выделять иное: Михаилу удалось наладить впечатляющее взаимодействие с Георгием Судаковым. Именно центрхав «Шахтера» оказался своего рода «палочкой-выручалочкой» для вингера «Челси». С Судаковым Мудрик чаще всего играл в пас (7 действий или почти половина от всех удачных передач Михаила, коих оказалось только 15). С остальными партнерами вингер взаимодействовал значительно реже (3 передачи с Миколенко, 2 – с Яремчуком, по одной – с Матвиенко, Бражко и Цыганковым). Логично, что именно передача от Судакова и помогла Мудрику забить второй мяч сборной Украины, который вывел «сине-желтых» на Евро-2024. Хотя, с другой стороны, традиционная послематчевая награда, которой удостоили Михаила, выглядит все-таки весьма странной…

Почему Судаков – MVP поединка

Пожалуй, наиболее полезным и ценным (не будем говорить лучшим, потому что лучшими вчера оказались все украинцы, причем речь не только о футболистах, но и, прежде всего, о тех защитниках страны, титанические усилия которых и позволяют нам смотреть футбол, а игрокам выходить на поле и продолжать заниматься своей работой) во вчерашнем матче с исландцами оказался именно Георгий Судаков.

Центральный хавбек, которого многие успели захейтить после матча с Боснией и Герцеговиной, вчера показал, почему за него готовы бороться лучшие клубы европейского континента. Всего в активе Судакова оказалось 86 действий на поле, из которых 61 было успешным (71% – это очень солидно для игрока такого амплуа).

Именно Судаков больше всех в составе сборной Украины прибегал к использованию техники. В его активе 6 попыток дриблинга, причем все – удачные. Также у Георгия 60% выигранных единоборств, 81% – точных передач, 67% – точных длинных передач, 5 точных пасов в финальную треть и 2 – в штрафную соперника. Неудивительно, что именно Георгий чаще всего оказывался в центре всех значимых командных взаимодействий игроков сборной Украины, и сыграл ключевую роль в эффективной работе большинства исполнителей.

Впрочем, и здесь перехваливать не будем. Например, Георгий начисто проиграл все дуэли лидеру исландской полузащиты Альберту Гудмундссону – четыре из четырех, хотя над всеми остальными оппонентами имел преимущество.

Потенциал – серьезный, способность его реализовывать – пока под вопросом

Ключевой вывод, который напрашивается не только из вчерашнего поединка, но и по мотивам матча сборной Украины против Боснии и Герцеговины, заключается в том, что у команды Сергея Реброва действительно серьезный потенциал. Это сборная уже абсолютно иного уровня, нежели мы имели раньше.

Сейчас в сборной Украины ключевыми фигурами являются легионеры, причем не один, два или три, а гораздо больше – Лунин, Миколенко, Забарный, Зинченко, Малиновский, Цыганков, Довбик, Яремчук, Мудрик. От каждого из них всерьез зависит результат конкретного противостояния. Стоит ли оговариваться, что все четыре мяча сборной в крайних двух поединках забили именно наши легионеры.

Футболисты «Шахтера» и «Динамо» более не являются «краеугольными камнями» в составе национальной команды. А это значит, что тем же Судакову, Конопле, Бражко и Ванату стоит уже в самом ближайшем будущем настоятельно требовать от своих клубов трансфера за границу. Для собственного профессионального развития, прежде всего. Добиться этого будет значительно проще, если сборная Украины удачно проявит себя на Евро-2024. Как минимум выходить из группы, где нашими соперниками являются Бельгия, Румыния и Словакия, «сине-желтые» обязаны, а дальше… Дальше будем смотреть, хотя и сам выход в плей-офф Евро-2024 пока выглядит «обязательной программой» лишь на бумаге. Как мы все знаем, сборная Украины может удивлять в любой полярности – как положительной, так и отрицательной. И в Германии главное подыскать подходящий отель, где не было бы рядом громких лягушек и прочих «нарушителей спокойствия», чтобы у футболистов была только одна задача – порадовать своих соотечественников и, прежде всего, смелых защитников из чемпионской команды ВСУ.