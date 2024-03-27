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  4. Вывел сборную на Евро-2024! Назван Лев матча Украина – Исландия
Сборная УКРАИНЫ
27 марта 2024, 00:17 |
4669
15

Вывел сборную на Евро-2024! Назван Лев матча Украина – Исландия

Лучшим игроком стал Михаил Мудрик

27 марта 2024, 00:17 |
4669
15
Вывел сборную на Евро-2024! Назван Лев матча Украина – Исландия
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

26 марта прошел финальный матч плей-офф отбора чемпионата Европы 2024 года.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав встретились сборные Украины и Исландии. Украинская команда одержала волевую победу со счетом 2:1 и вышла на Евро-2024.

После завершения встречи болельщики выбрали «Льва матча». Этот приз получил вингер сборной Украины Михаил Мудрик.

Мудрик вышел в стартовом составе и провел полный матч. На 84-й минуте Михаил с передачи Георгия Судакова отправил мяч в сетку ворот и вывел команду вперед. Этот гол в итоге оказался победным в поединке.

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сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Евро-2024 Михаил Мудрик Украина - Исландия лучший игрок Лев матча
Источник Sport.ua
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Комментарии 15
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MrStepanovM .
я за Циганкова
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+20
VARioR
Циганков, Судаков, Мудрик . Але нехай,  всі старались левенята.
Ответить
+12
andre_lui
Судаков и Циганков. Мудрик тут третій десь, але за гол нехай буде левом!  Зліва ж грає таки...
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+7
Marcus
На мою думку Судаков заслужив трошки більше. Два паси, особливо перший на Циганкова були дійсно класні. Плюс скільки раз він вирізав в стилі Мудрича. Ця команда може бути топом, нічого не маю проти Реброва, на даний час це мабуть найсильніший наш тренер. Але умовно якийсь Трапатоні, міг би підняти нас в ТОПи
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+6
Stardeck84
Судаков
Ответить
+5
adidas777
Судаков та Циганков була найкращими!А взагалі сьогодні вся команда сигарала у класний атакуючий сучасний футбол!Судаков та Циганков була найкращими!А взагалі сьогодні вся команда сигарала у класний атакуючий сучасний футбол!
Ответить
+4
Gargantua
наверное да
хотя если быть справедливым, никто этот матч в сбУ не провел на стабильно высоком уровне.
но Мудрик периодически вспыхивал и был полезен
Ответить
+4
Burevestnik
головне - виграли і вийшли на Євро.
а кому дали цяцьку-лева  -  татотаке...
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+3
Микола Захарченко
Давайте дамо Мудрику - Лева матчу ,  Судакову - Акула матчу , Циганкову - Барон матчу ! Щоб нікому не було обідно )
Ответить
+3
luceorius
 Хоч гри ще немає, але результату досягнуто, сьогодні це головне, Мудрик заслужив Лева.
Вітання полякам та грузинам - вони також на Євро.
Ответить
+3
Kawtan82
Судаков
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+3
OtsoCity
Судаков
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+1
ALM
Циган або Чингачук. Глупко хоч і забив м'яч, за що йому дякуємо, але він точно не найкращий.
Ответить
0
Alex T
Что-что, а вратари и вингеры у нас всегда топ
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0
azap195195
Циганков А усі ці мудакови - шлак.
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-6
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