Вывел сборную на Евро-2024! Назван Лев матча Украина – Исландия

26 марта прошел финальный матч плей-офф отбора чемпионата Европы 2024 года.

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На стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав встретились сборные Украины и Исландии. Украинская команда одержала волевую победу со счетом 2:1 и вышла на Евро-2024.

После завершения встречи болельщики выбрали «Льва матча». Этот приз получил вингер сборной Украины Михаил Мудрик.

Мудрик вышел в стартовом составе и провел полный матч. На 84-й минуте Михаил с передачи Георгия Судакова отправил мяч в сетку ворот и вывел команду вперед. Этот гол в итоге оказался победным в поединке.