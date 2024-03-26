Чемпионат Европы26 марта 2024, 21:59 |
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Украина – Исландия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите 26 марта в 21:45 решающий поединок плей-офф квалификации
26 марта 2024, 21:59 |
1117
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26 марта в 21:45 по киевскому времени проходит финальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав играют сборные Украины и Исландии. Победитель получит путевку на Евро-2024.
Украина – Исландия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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