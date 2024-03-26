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  4. Украина – Исландия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат Европы
26 марта 2024, 21:59 |
1117
0

Украина – Исландия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите 26 марта в 21:45 решающий поединок плей-офф квалификации

26 марта 2024, 21:59 |
1117
0
Украина – Исландия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Sport.ua

26 марта в 21:45 по киевскому времени проходит финальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав играют сборные Украины и Исландии. Победитель получит путевку на Евро-2024.

Украина – Исландия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Источник Sport.ua
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